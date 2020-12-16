Госкорпорация «Росатом» представила «Мобильный центр обработки данных»
Мобильный центр обработки данных создан специалистами ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина». Он прошел тестирование в атомной отрасли и других сферах специального назначения.
Мобильный ЦОД предназначен для работы на труднодоступных территориях в проектах, требующих оперативного оборудования точки приема, обработки и передачи информации. Может применяться в добывающей промышленности, включая разведку полезных ископаемых, в топливно-энергетическом комплексе, строительстве, транспортной отрасли, на предприятиях ОПК и объектах Вооруженных сил России, в системе МЧС и природоохранной сфере.
ЦОД представляет собой комплекс вычислительного, инженерного и коммуникационного оборудования, размещенный в специализированном транспортном контейнере и перемещаемый с помощью транспортных средств.
Состоит из операторского, климатического и агрегатного отсеков, в которых соответственно располагаются вычислительный комплекс (высокоскоростной компьютер, система хранения данных и рабочее место оператора), стойки охлаждения и холодильная машина, дизель-генераторная установка и источник бесперебойного питания.
Комплекс обладает высокими параметрами надежности, включая режим автономной работы без электросетей и каналов связи (время автономной работы без дозаправки составляет не менее 8 часов). Оснащен локальными автоматическими системами пожарной сигнализации и пожаротушения, а также защитой оборудования от пыли и влаги. Приемлемый температурный диапазон функционирования дата-центра составляет от -45 до +35 градусов Цельсия, что обеспечивает его работоспособность в разных климатических условиях. Способен к перемещению по транспортным магистралям и пересеченной местности.
Обладает возможностями быстрого развертывания вычислительных мощностей вблизи к источнику данных, за счет чего происходит обработка больших массивов в короткие сроки. Способен оперативно обрабатывать и передавать данные с беспилотных летательных аппаратов.
Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, приветствуя участников мероприятия, назвала вопрос развития цифровой инфраструктуры одним из приоритетных в повестке деятельности Корпорации и подчеркнула, что «выведенный на рынок мобильный ЦОД создан по стандартам атомной отрасли, а значит, предоставляет потребителю беспрецедентное качество продукта, в том числе по параметрам безопасности и отказоустойчивости».
Екатерина Солнцева также заметила, что новый дата-центр серьезно расширяет возможности потребителей в реализации проектов: «Темпы цифровизации серьезно меняют ИТ-инструментарий, которым оперируют предприятия: большое число цифровых решений и продуктов перестает быть эксклюзивным и становится доступным широкому кругу потребителей. В этой связи быстрое наращивание вычислительных мощностей при помощи мобильных центров обработки данных даст широкому кругу потребителей возможность реализовывать проекты без ограничений, касаемых доступности цифровой инфраструктуры».
Директор РФЯЦ — ВНИИТФ Михаил Железнов подтвердил возрастающую востребованность мобильных дата-центров и серьезные компетенции Росатома в данной области: «Сегодня мобильные ЦОДы востребованы в различных отраслях для выполнения многофакторных расчетов, хранения и передачи больших массивов данных. Наш ядерный центр обладает значительным опытом в создании высокопроизводительных компьютеров и центров обработки данных различного назначения, в их числе и мобильные ЦОДы на автомобильных шасси, представляемые сегодня. В портфеле цифровых продуктов Госкорпорации „Росатом“ это достойный и перспективный продукт».
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