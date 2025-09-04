© ria56.ru

В г. Оренбурге наладили серийный выпуск буровой установки тяжелого типа ZBO S50 на базе КАМАЗа для геологоразведки, в том числе на месторождениях урана.

Об этом сообщил генеральный директор компании Русбурмаш (предприятие горнорудного дивизиона Росатома) Г. Носырев.

Производственные мощности расположены на территории Завода бурового оборудования (ЗБО). Серийный выпуск рассчитан на изготовление 2-х установок в год с возможностью масштабирования. В течение ближайших 5 лет предприятие планирует осуществлять поставки на стратегически важные урановые месторождения современных буровых установок ZBO S50, а также уже зарекомендовавших себя в работе установок ZBO S15E. Среди заказчиков — компании из различных регионов России, а также партнеры из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Монголии.

«Радует, что впервые в России в производство запущена такая установка. Сейчас мы вынуждены использовать западные образцы и оборудование, и в этой связи сталкиваемся с рядом проблем, в том числе, по обновлению парка, ремонту техники. Надеюсь, на долгое плодотворное сотрудничество в рамках Импортозамещения и цифровизации, которыми занимается завод», — сказал Г. Носырев.Мобильная наземная буровая установка ZBO S50

универсальная, многофункциональная, самоходная буровая установка с верхним силовым приводом ZBO S50 на базе шасси КАМАЗ 65201 (шасси может быть заменено с колес на гусеницы, что значительно увеличит проходимость);

глубина бурения — 3 тыс. м;

грузоподъемность — 50 тыс. т;

функционал: бурения вертикальных поисковых, оценочных, разведочных, гидрогеологических и технических скважин, как с подъемом кернового материала, так и бескерновым бурением, в том числе с применением винтового забойного двигателя (ВЗД), а также для бурения под дегазацию угольных пластов, разбуривание скважин под добычу урана.

По словам генерального директора ЗБО А. Медведева, за 3 года работы над проектом изготовлено 2 экземпляра ZBO S50, и один из них уже успешно используется на месторождении в Сибири.Ранее завод запустил производство 3-х линеек буровых установок, не имеющих аналогов в РФ, а также открыл обновленный роботизированный цех по выпуску универсальных стальных бурильных труб (ТБСУ).

© ria56.ru © ria56.ru

https://neftega...yazhelogo-tipa/