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Армия и Флот

Танк «Спрут-СДМ1» успешно испытан на море и в субтропиках

 © rostec.ru

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для воздушно-десантных войск, в создании которого участвуют специалисты Волгоградской машиностроительной компании ВгТЗ и Курганмашзавода, входящих в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, успешно прошел госиспытания. Во время проверки боевая техника продемонстрировала высокие водоходные качества в акватории Черного моря и доказала свою надежность на плаву.

Испытания подтвердили, что машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег.

«С учетом своего назначения машина должна соответствовать очень серьезным требованиям. В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. „Спрут-СДМ1“, в первую очередь, предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные „Спрутом“ возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Каждый этап проверок в различных условиях предусматривает и стрельбовые испытания. По результатам госиспытаний конструкторской документации должна быть присвоена литера «О1», позволяющая приступить к серийному выпуску машин.

 © rostec.ru
Источник: https://rostec.ru/news/tank-sprut-s...o-ispytan-na-more-i-v-subtropikakh/

Спрут-СДМ1, Ростех
  • Растригин Алексей Растригин Алексей
    17.12.2014:49:55

    А ведь для этих танков вполне можно придумать отдельную версию танкового биатлона, именно что с преодолением водной преграды со стрельбой

    Ну и да, честные 125 мм превращают десант в полноценную ударную силу

       

    #1218953
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