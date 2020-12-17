Танк «Спрут-СДМ1» успешно испытан на море и в субтропиках

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Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» для воздушно-десантных войск, в создании которого участвуют специалисты Волгоградской машиностроительной компании ВгТЗ и Курганмашзавода, входящих в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, успешно прошел госиспытания. Во время проверки боевая техника продемонстрировала высокие водоходные качества в акватории Черного моря и доказала свою надежность на плаву.

Испытания подтвердили, что машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег.

«С учетом своего назначения машина должна соответствовать очень серьезным требованиям. В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. „Спрут-СДМ1“, в первую очередь, предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные „Спрутом“ возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Каждый этап проверок в различных условиях предусматривает и стрельбовые испытания. По результатам госиспытаний конструкторской документации должна быть присвоена литера «О1», позволяющая приступить к серийному выпуску машин.

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