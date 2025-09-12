Подпишись
Армия и Флот

Ростех поставил в войска партии БМП-3 и БМД-2

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в распоряжение российского оборонного ведомства новую партию БМП-3. Об этом сообщает Ростех.

Уточняется, что эти боевые машины пехоты оборудованы полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. Также в войска поставлены боевые машины десанта БМД-2, прошедшие капитальный ремонт с элементами модернизации.

В Ростехе отметили, что выпуск бронетехники идет в круглосуточном режиме, при этом их модернизация с учетом опыта эксплуатации в зоне спецоперации идет непрерывно. Среди преимуществ БМП и БМД индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев назвал мобильность, высокую огневую мощь и простоту эксплуатации.

Отмечено, что БМП-3 из поставленной партии оснащены противокумулятивными решетками, бронеэкранами и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме этого, они оборудованы «накидками» для снижения заметности и средствами РЭБ.

Источник: tvzvezda.ru

