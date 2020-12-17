В Санкт Петербурге введён в эксплуатацию терминал «Рамбов» по перевалке зерновых грузов

В Большом порту Санкт-Петербург в акватории Балтийского моря Российской Федерации введен в эксплуатацию терминал «Рамбов» для экспорта насыпных грузов.

Как сообщил директор по развитию «Инвестиционной Компании Порт» Евгений Лаврентьев, первая партия российского груза (шрот подсолнечника) объёмом 3400 тонн отправлена на экспорт 13 декабря 2020 года.

Терминал «Рамбов» (Рамбов — сокращение от «Ораниенбаум», часто употребляется местными жителями) реализовал идею организации морской перевалки зерна и других навалочных грузов. Терминал принимает груз в железнодорожных вагонах на путях № 16 железнодорожной станции Ораниенбаум (тыловой терминал), с помощью системы конвейеров осуществляет стаффировку (затарку) обычных морских контейнеров. Контейнеры автотранспортом перевозят на территорию морского терминала «Моби Дик», где происходит накопление судовой партии. Затем с помощью специализированного спредера ведется выгрузка насыпного груза в трюм судна навалом.

Следующая экспортная партия зерна будет отгружена с терминала «Рамбов» в январе 2021 года. Всего, по оценке Евгения Лаврентьева, в 2021 году новый терминал обеспечит экспортную отгрузку около 100 тыс. тонн насыпных грузов из Большого порта Санкт-Петербург.

«Инвестиционная Компания Порт» специализируется в области терминальных и портовых услуг, работает с насыпными грузами, в частности, с зерновыми и удобрениями. Компания осуществляет инвестиции в создание комплексов перевалки грузов. Также оказывает услуги экспедирования и оформления сыпучих грузов на экспорт в существующих портах и терминалах Азовского и Черного моря, в том числе с использованием рейдовой перевалки в акваториях Российской Федерации и вне её.