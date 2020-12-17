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Экспорт

ЕВРАЗ отгрузил рельсы для метрополитена Мексики

архивное фотоархивное фото © www.evraz.com

ЕВРАЗ ЗСМК произвел и отправил для метрополитена Мехико 1,3 тыс. тонн рельсов европрофиля 60E1. Это первая поставка рельсов в Мексику. Заказчиком выступила компания TSO NGE Mexico, которая специализируется на строительстве, восстановлении и обслуживании железнодорожных путей.

С начала года ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил в страны дальнего зарубежья более 22 тыс. тонн продукции. Это рельсы 60E1 из разных марок стали для Бразилии, Индии, Малайзии и Тайваня, а также рельсы категории 54E1 и UIC54 для Египта.

Комбинат продолжает производить профиль 136 RE10 для бразильской компании RUMO ALL по американскому стандарту AREMA. В ноябре рельсобалочный цех прокатал 7,8 тыс. тонн этих рельсов.

Более 28 тыс. тонн рельсовой продукции в 2020 году комбинат отгрузил в страны СНГ и Прибалтику: Литву, Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан. Это железнодорожные рельсы типа Р65 и Р50 для метрополитена, остряковые ОР65, 60E1 по европейскому стандарту и трамвайные РТ62.
Источник: https://www.evraz.com/ru/news-and-m...l-relsy-dlya-metropolitena-meksiki/

ЕВРАЗ, Мексика, рельсы
  • Нет аватара nabludatel71
    17.12.2017:14:06

    В этом году рельсы среди растущих экспортных товаров: за 10 месяцев их поставки (включая сопутствующую продукцию — накладки, подкладки и т. п.) выросли с 149 до 213 тыс. т (+43%).

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