ЕВРАЗ начал поставки рельсов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
ЕВРАЗ отгрузил первую партию рельсов ДТ350ВС400 объемом 7 тыс. тонн для высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург». Рельсы прибыли на станцию Предпортовая Октябрьской железной дороги, где их будут сваривать в 800-метровые плети. Всего в рамках контракта с ОАО «РЖД» компания поставит 161 тыс. тонн уникальной рельсовой продукции в 2025 – 2027 гг.
Рельсы ДТ350ВС400 – эксклюзивная разработка ЕВРАЗ ЗСМК. Их эксплуатация возможна на скоростях до 400 км/ч. Благодаря особому составу стали они сохраняют качественные характеристики даже в условиях низких температур – до минус 60 градусов.
«Создание уникальных, инновационных продуктов – это результат кропотливой и всесторонней работы с нашими клиентами и партнерами. Так, совместно с ОАО "РЖД" и профильными институтами мы ведем мониторинг эксплуатации рельсов, выявление их сильных сторон и зон развития. Это позволяет нам создавать продукты под конкретные проекты, и ВСМ «Москва – Санкт-Петербург», безусловно, выступает одним из важнейших проектов для транспортной отрасли и страны в целом», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Продажи и развитие бизнеса» Сергей Синцов.
ВСМ пройдет по шести субъектам России. После ее запуска время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, а пассажиропоток может достичь 23 млн человек ежегодно.
