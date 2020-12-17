НПК «НИИДАР» разработал программно-аппаратный комплекс «Стратегия» для координации движения судов

ОАО «НПК «НИИДАР» (НИИДАР) разработал программно-аппаратный комплекс «Стратегия», предназначенный для обеспечения ситуационной осведомлённости, информационной поддержки и выработки рекомендаций для принятия решений в условиях сложившейся целевой обстановки.

Программно-аппаратный комплекс «Стратегия» — это распределённая система взаимодействующих серверов и автоматизированных рабочих мест.

Возможности ПАК «Стратегия» позволят формировать модели нормальной картины судопотоков в морях и средней океанской зоне на основании обработки непрерывного накопления и обработки судовых данных (позиционирование и рейсовая информация), передаваемых ими согласно требованиям IMO/SOLAS. Комплекс использует данные по входу судов в судопотоки для оценки будущего (до 5 суток) предположительного трафика в районах регулируемого движения (морские каналы, проливы, узкости) и загрузки лоцманской и буксирных служб.

«Стратегия» проводит анализ отклонения текущей картины судоходства от нормальной для выявления потенциальных проблем безопасности мореплавания, экологии и природопользования, ведет контроль за соблюдением международных и государственных запретов/ограничений природопользования/рыболовства в заданных районах моря с учётом технических возможностей потенциальных нарушителей и статистики по их действиям.

Информационная модель ПАК «Стратегия» имеет целый ряд уникальных особенностей. Одной из них являются алгоритмы отождествления дальних целей, которые связаны как со спецификой загоризонтной локации, так и с нерегулярностью поступления данных для отождествления. Система позволяет осуществлять в автоматическом режиме сравнение объектов несколькими способами: «задним числом», методом обратной экстраполяции, параллельно с непрерывным анализом получаемых данных о целях. Ещё одна особенность ПАК «Стратегия», заключается в том, что модель взаимодействия информационной системы обладает возможностью двухстороннего обмена информацией, что позволяет взаимодействующим системам, комплексам и техническим средствам иметь постоянный доступ к актуальной информации для идентификации целей.

«Программно-аппаратный комплекс «Стратегия» — новейшая разработка НИИДАР», — отметил Генеральный директор ОАО «НПК «НИИДАР» Макаров К.В. — «Это наращиваемая система открытой архитектуры информационно-технического взаимодействия с информационными источниками: техническими средствами, комплексами и системами. Мобильный вариант ПАК уже прошел предварительные испытания в полевых условиях».

Расширяемая информационная модель обстановки ПАК «Стратегия» позволяет увеличивать количество параметров, характеризующих объекты обстановки, и наращивать критерии оценки объектов и обстановки в целом, кроме того в ПАК «Стратегия» заложена многоконтурная система защиты информации.