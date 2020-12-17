В Чувашии открыли цех по переработке козьего молока

© fs01.cap.ru

17 декабря состоялось открытие новой технологической линии по переработке молока в сельскохозяйственном потребительском снабженческо-сбытовом кооперативе «Деревенский дворик».

На модернизацию производственной базы кооператива был выделен грант из республиканского бюджета. Сметная стоимость проекта составила 78 млн рублей, из которых 60% понесенных затрат покрыла государственная поддержка.

Как рассказал директор СПССК «Деревенский дворик» Анатолий Константинов, новая линия является универсальной: на ней возможна переработка как козьего, так и коровьего молока, но приоритет будут отдавать козьему. Продукцию будут разливать в стеклянные бутылки.

Кооператив, членами которого на сегодняшний день являются 27 фермеров, также занимается переработкой мяса и производством полуфабрикатов. «На сегодняшний день образцы продукции были отправлены в Москву, в соседние регионы, видим живой, большой интерес. Мы уверены, что продукция, выпущенная нашим кооперативом, будет пользоваться большим спросом», — сообщил директор кооператива.

Реализация готовой продукции осуществляется через сеть собственных магазинов и другие торговые точки. При кооперативе создан логистический склад по сбору продуктов производства мелких фермеров для дальнейшей организации их продвижения через сеть фирменных киосков.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru