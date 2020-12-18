Трансмашхолдинг завершил поставку вагонов хоппер-дозаторов для РЖД

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АО «Трансмаш», который входит в состав АО «Трансмашхолдинг», завершило поставку 300 хоппер-дозаторов модели ВПМ-770 в адрес ОАО «РЖД». Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга. Контракт на изготовление и поставку подвижного состава был подписан 16 марта 2020 года в рамках реализации инвестиционного плана ОАО «РЖД» на 2020 год.

Грузовой вагон бункерного типа — хоппер-дозатор ВПМ-770 предназначен для перевозки по железным дорогам колеи 1520 мм щебня и всех видов балласта, не требующего защиты от атмосферных осадков с калибром зёрен от 5 до 70 мм. С помощью такого вагона осуществляется механизированная замена балластной призмы во время обновления и капитального ремонта железнодорожного полотна.

Конструкция хоппера позволяет осуществлять механизированную разгрузки и укладку балласта, дозирование и разравнивание его на путях. Конструкция вагона делает возможной остановку в случае необходимости процесса выгрузки балласта или ограничение его засыпки в середину колеи. Загрузка хоппер-дозатора осуществляется гравитационным способом с применением ковшовых экскаваторов или грейферных кранов, через бункеры-накопители.

Реализация контракта поможет осуществить выполнение Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, которая предполагает увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.