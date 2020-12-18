Возобновлена работа завода по убою и переработке утки в Ростовской области

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Группа компаний «Дамате» возобновила работу крупнейшего в России завода по убою и переработке утки в Ростовской области. Первая партия птицы в количестве 10 тысяч голов уже поступила на завод с собственной площадки откорма. До конца года «Дамате» планирует произвести 200 тонн утки в убойном весе.

Группа компаний «Дамате» запустила завод по убою и переработке утки в Миллеровском районе Ростовской области в рамках проекта восстановления крупнейшего в стране комплекса по производству утки мощностью 16,5 тысяч тонн в год.

В октябре 2020 года были начаты поставки инкубационного яйца утки на инкубатор, в ноябре 2020 года ГК «Дамате» завезла первую партию суточных утят на площадку выращивания, а также приступила к комплектации родительского стада.

Перезапуск проекта позволит создать в регионе 900 рабочих мест.

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В 2020 году «Дамате» планирует произвести в Ростовской области 200 тонн утки в убойном весе. Выход комплекса на проектные показатели будет осуществляться поэтапно по мере запуска всех производственных объектов. Вертикально-интегрированная структура комплекса по производству утки включает инкубатор, площадки родительского стада, площадки выращивания товарной утки, перерабатывающий завод, а также элеватор и цех производства комбикормов.

В конце ноября была возобновлена мясопереработка индейки. Сейчас восстанавливается перерабатывающий завод на утином производстве, с запуском которого будет выстроен полный производственный цикл от выращивания птицы до забоя и производства готовой продукции. Это повлечет за собой и расширение ассортимента готовой продукции, и возобновление работы сопутствующих производств, в том числе комбикормового завода.

Проектная мощность завода рассчитана на 4000 голов в час. Предприятие укомплектовано современным оборудованием от западных производителей. Особое внимание специалисты «Дамате» уделяют соблюдению санитарно-гигиенических норм. С этой целью на всех участках завода организованы санитарные пропускниками с автоматическим оборудованием, которое гарантирует санитарную обработку рук и обуви персонала перед попаданием на производство.

Технические мощности завода по убою и переработке утки позволяют выпускать более 50 наименований продукции. «Дамате» планирует реализовывать продукцию из мяса утки под новым брендом «Озёрка». Ассортиментная линейка будет включает в себя как целую тушку утки, так и крупнокусковую и мелкокусковую продукцию, разнообразные позиции в маринадах. Продукция будет представлена в федеральных и локальных сетях, в торговых точках традиционной розницы, в так же в заведениях канала HoReCa. «Дамате» также рассматривает возможность экспорта.

Производство на заводе в Миллеровском районе Ростовской области было остановлено в 2019 года после ряда вспышек птичьего гриппа. Ранее заводом владело ООО «Донстар» Вадима Ванеева.