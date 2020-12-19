Российские компании выпустили новые модели полуприцепов

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В августе 2020 года пресс-служба ООО «Грюнвальд» сообщила, что компания выпустила новую четырехосную модель полуприцепа с расположением осей в комбинации 1+3, с первым межосевым расстоянием равным 2510 мм.

© Фото из открытых источников

В ноябре 2020 года пресс-служба ООО «Грюнвальд» сообщила, что для заказчика из Литвы заводом выпущена первая партия новых облегченных низкорамных контейнеровозов с массой 3,6 т для перевозки 40-футовых контейнеров High Cube, которые предназначены для работы в контейнерном терминале порта Клайпеда.

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Как сообщила пресс-служба завода «Тонар», в середине декабря 2020 года завод выпустил обновленную четырехосную модель полуприцепа с передней вынесенной осью и алюминиевыми бортами Тонар B4-16V/VK, что позволило снизить массу полуприцепа.

В настоящий момент завод освоил выпуск двух моделей бортовых полуприцепов, а именно трехосный бортовой полуприцеп Тонар B3-13/K (с кониками) длиной 13 660 мм и массой снаряженного прицепа 7,3 т, способного перевозить грузы массой 31 т, а также четырехосный бортовой полуприцеп Тонар B4-16V/VK длиной 16 510 мм и массой снаряженного прицепа 9,3 т, способного перевозить грузы массой 51 т.

Бортовой полуприцеп Тонар B3-13/K (с кониками) © tonar.info

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