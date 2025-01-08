Российские компании выпустили новые модели полуприцепов

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В мае 2024 года новосибирская компания «Новтрак» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») сообщила о выпуске новой модели четырехосного полуприцеп-зерновоза SP-451 грузоподъёмностью 38 тонн, объемом кузова 61 куб.м. со сплошным пластиковым настилом днища кузова, что способствует более быстрой выгрузке груза, отсутствию налипания и примерзания к поверхности.

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Ранее предприятие выпустило модель четырёхосного полуприцеп-зерновоза SP-451с объемом кузова 49 куб.м.

Новая модель стала восьмой в линейке полуприцеп-зерновозов выпускаемых предприятием.

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В середине августа 2024 года пресс-служба компании компания «Новтрак» сообщила о выпуске нового полуприцепа Mega мод. MSP-454 с двухуровневой загрузкой, внутренним объемом 124 м3.

Главным отличием в новой модели является увеличенная по всей площади полуприцепа внутренняя высота, по сравнению со стандартными шторными с 2,68 м до 2,93 м.

Полуприцеп предназначен для перевозки крупногабаритных грузов и сборных грузов и может перевозить до 84 европаллетов по 300 кг каждый.

В середине июня 2024 года пресс-служба ООО «Грюнвальд» сообщила, что калининградский машиностроительный завод разработал, изготовил и представил новую модель стального самосвального полуприцепа Gr.T27-SH с кузовом объемом 27 м3, грузоподъемностью 31 тонн, собственной массой 7,7 тонн, максимальным углом подъема кузова 47º .

Новая модель стала восьмой в линейке самосвальных полуприцепов выпускаемых предприятием.

В 2024 году ООО «Грюнвальд» выпустило еще одну новую модель, ей стал полуприцеп Gr.T44-AB с алюминиеым кузовом объёмом 44 куб.м и 4-осным шасси, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

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