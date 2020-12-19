Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась еще одним модернизированным МиГ-31БМ
На Камчатке на аэродром базирования морской авиации Войск и сил на Северо-востоке России после ремонта и модернизации вернулся еще один высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.
Возвращаясь к месту несения службы, истребитель-перехватчик совершил длительный перелет на расстояние более 8 тысяч километров.
На аэродроме экипаж МиГ-31БМ встречали командование и личный состав Камчатского авиаполка морской авиации ТОФ.
Этот истребитель-перехватчик стал четвертым самолетом, который прошел глубокую модернизацию для усиления морской авиации камчатской группировки войск.
В ходе заводского ремонта с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолета, улучшены тактические характеристики перехватчика, что значительно повысило его боевые возможности.
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