Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась еще одним модернизированным МиГ-31БМ

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На Камчатке на аэродром базирования морской авиации Войск и сил на Северо-востоке России после ремонта и модернизации вернулся еще один высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.

Возвращаясь к месту несения службы, истребитель-перехватчик совершил длительный перелет на расстояние более 8 тысяч километров.

На аэродроме экипаж МиГ-31БМ встречали командование и личный состав Камчатского авиаполка морской авиации ТОФ.

Этот истребитель-перехватчик стал четвертым самолетом, который прошел глубокую модернизацию для усиления морской авиации камчатской группировки войск.

В ходе заводского ремонта с модернизацией была обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолета, улучшены тактические характеристики перехватчика, что значительно повысило его боевые возможности.