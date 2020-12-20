Где в России делают теплоизоляцию Isover. Фоторепортаж

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Сегодня мы с вами побываем на заводе по производству теплоизоляционных материалов ISOVER, ISOTEC, ISOROC в Егорьевске Московской области. Он также входит в состав холдинга «Сен-Гобен» (Saint-Gobain). Это международная промышленная группа компаний, основанная в 1665 году во Франции. Кстати, только в России у них 8 заводов. Этот же завод является настоящей гордостью компании, ведь он соответствует всем мировым критериям эффективности и безопасности, более того, он выпускает такие утеплители, которые не имеют аналогов как в России, так и в мире.

История бренда История бренда ISOVER начинается во Франции в 1937 году, когда компания Сен-Гобен стала производить звуко- и теплоизоляцию. Перед Второй мировой войной «Сен-Гобен» владеет всеми известными технологиями производства стекловолокна. Компания производит 1/3 стекловаты, выпускаемой в Европе. За счет слияния слов: isolation (изоляция) и verre (стекло), и появилось название ISOVER. Вот и получается, что теперь само слово ISOVER практически во всем мире является нарицательным для высококачественной теплоизоляции. А ещё именно они в 1957 году разработали технологию волокнообразования TEL, над которой инженеры компании трудились 10 лет. Суть ее заключается в следующем: струя расплавленного стекла вытягивается в центрифуге под воздействием горячего газа. Это позволяет изготавливать тончайшее и очень длинное волокно. Данная уникальная разработка стала настоящим прорывом в теплоизоляционной отрасли. Через несколько лет десятки лицензий на использование технологии TEL были проданы по всему миру. Дальше больше. В 1981 году концерн «Сен-Гобен» выпустил теплоизоляцию следующего поколения TELSTAR — с ещё более тонкими волокнами и улучшенными механическими характеристиками. Этот материал стал мировым стандартом теплоизоляции из стекловаты. В очередной раз компания удивила мир в 1986 году, когда предложила принципиально новую модель упаковки теплоизоляционной продукции — упаковку Multipack (пакетированная под прессом продукция на паллетах). Благодаря ей, продукция стала лучше храниться и стоимость самой транспортировки довольно прилично сократилась. В 2003 году компания представила рынку еще один продукт с повышенными теплозащитными свойствами — THERMISTAR. Сегодня под брендом ISOVER производится как каменная вата, так и стекловата. Эти утеплители позволяют эффективно защищать дома от холода и шума, увеличивают энергоэффетивность и комфорт внутри помещения, и, конечно же, уменьшают затраты на его содержание. Между прочим, каждый третий дом в Европе и каждый пятый в США утеплён благодаря ISOVER.

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Завод ISOVER в Егорьевске был открыт 19 сентября 2003 года. Ровно в 14:00 команда завода приступила к разогреву печи плавления Линии № 1. Далее всего 5 месяцев потребовалось предприятию, чтобы выйти на полную мощность. В связи с постоянно возрастающим спросом на строительную изоляцию в августе 2005 г. была запущена вторая линия. Она позволила увеличить объем выпускаемой продукции вдвое. На данный момент общая площадь завода составляет 15 Га, а производственная мощность предприятия — около 80 000 тонн высококачественной тепло- и звукоизоляции на основе кварца в год. Важно отметить, что это завод полного цикла, а это значит, что они начинают свой путь с загрузки сырья, до выпуска готовой продукции. А так завод делится на горячую и холодную части.

3. Склад сырья. Сырье доставляют сюда по железной дороге, и далее внутри цехов оно перемещается по системе ленточных транспортеров. Представляете, сколько бутылок надо разбить, чтобы этот завод был доволен :). За смену тут примерно «варят» только на одной печи 100-120 тонн стекла!

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Если честно, с одной стороны процесс сложный, а с другой, тут же автоматика в почёте, знай, оператор, только на своих компьютерах веди контроль, да нажимай нужные кнопки. Жаль, что многое просто скрыто от наших глаз, но что увидел, всё покажу. В начале готовится шихта из определенных компонентов (смесь стекла, соды, марганца, кварцевого песка и т. д. ), далее происходит расплав этой массы, и вот мы уже видим белоснежное покрывало без конца. Потом в работу включаются пилы, которые режут нашу вату заданных размеров и, собственно, всё, пора на упаковку.

4. Цех подготовки шихты. Первоначально всё сырьё загружается в эти бункеры и смешивается, далее отправляется на горячую часть завода. А коли наследили, тут же за собой всё и убрали. Даже в таком не чистом месте должен быть полный порядок. Конечно, сразу плюсик им в карму.

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Одна из особенностей завода ISOVER в Егорьевске — это уникальная линия производства, аналогов которой в России нет. Она позволяет одновременно выпускать легкие и жесткие утеплители на основе стекловолокна.

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При производстве минеральных утеплителей тут используются натуральные природные компоненты. Основой, как я сказал уже выше, являются кварц, а также сода и доломит, которые расплавляются при температуре 1300 °C вот в таких печах, и из них получаются длинные, легкие, упругие и прочные волокна.

7. Печь плавления 999A6185 © live.staticflickr.com

8. Производительность печи данной линии 64 тонны в сутки.

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9. Работает она круглые сутки, а помогают ей тут всё плавить 28 мощных газовых горелок. IMG_2940 © live.staticflickr.com 10. 999A6192 © live.staticflickr.com

После печи полученный расплав направляется в волокнообразующую машину, где под действием центробежной силы капли расплава вытягиваются в волокно. Волокна вытягиваются до микрон и при таких размерах приобретает эластичность. Далее эти волокна охлаждаются, обрабатываются специальным связующим составом, проходят ещё печь спекания, и вперёд, на конвейер, где они укладываются в виде ковра в определенной пропорции в зависимости от нужного размера, плотности и толщины.

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12. Толщина этого волокна порядка 4-6 микрон. 999A6222 © live.staticflickr.com

Печь спекания, именно здесь задаётся толщина нашему ковру, благодаря обработке связующего вещества горячим воздухом. Тем самым ненужная влага испаряется, а волокна между собой скрепляются, как положено. Средняя температура, при которой связующее запекается, равна 200 градусов, сам же процесс длится по времени от 30 секунд до одной минуты, понятно, что это всё происходит при непрерывном движении полотна.

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15. На заводе две линии. Одна выпускает только легкие продукты (до 30 кг плотности), другая универсальная. 999A6302 © live.staticflickr.com 16. 999A6262 © live.staticflickr.com

17. А вот то место, где ковер из ваты разрезается на плиты заданных размеров системой дисковых пил. 999A6252 © live.staticflickr.com

18. Операторская. 999A6129 © live.staticflickr.com

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23. На заводе осуществляется многоступенчатый контроль качества на всех этапах про

изводства.

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Что касается сильных сторон данной изоляции, то за счет восстанавливаемости формы их материал не ломается при монтаже, а также плотно прилегает к каркасу, стене и между собой, исключая образование «мостиков холода». А благодаря своей упругости, материал не требует дополнительных крепежей и не сползает в каркасе. Он негорюч, а при нагревании не выделяет токсичных веществ, и его смело можно называть дышащим материалом. Всё это в перспективе позволяет экономить покупателям на коммунальных затратах до 67%. И самое главное, что их изделия максимально безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Кстати, в 2014 году именно ISOVER первым на рынке изоляции России раскрыл информацию о влиянии продуктов на окружающую среду и опубликовал экологические декларации продукции (EPD verified). А что, лидерам бояться нечего.

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26. Чтоб «король» не был голым, на нашу вату надевают упаковку. Изоляционные материалы ISOVER производятся в плитах и рулонах, особенно последние удобно перевозить, да и хранить, так как минеральная вата сжимается в упаковке почти в 2 раза. IMG_3016 © live.staticflickr.com

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28. Нескромно, но факт — ISOVER № 1 в мире по продаже изоляционных материалов. 999A6384 © live.staticflickr.com