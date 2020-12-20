В Пензенской области открыта ветеринарно-диагностическая лаборатория компании «Дамате»

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17 августа 2020 года в Пензенской области открыта ветеринарно-диагностическая лаборатория «Дамате» .

Новая лаборатория предназначена для контроля качества выпускаемых товаров продовольственной группы, производственной среды, а также проверки используемого сырья. Объект рассчитан на проведение порядка одного миллиона исследований в год. В штат зачислено 12 сотрудников. Стоимость объекта 100 млн рублей.

На основе полученных данных специалисты смогут мониторить и анализировать эпизоотическую ситуацию, своевременно реагировать на отклонения, не прибегая к помощи сторонних организаций. Совместная работа лаборатории, отдела качества и производственной ветеринарно-санитарной службы «Дамате» позволит выстроить оперативный сквозной мониторинг «от яйца до прилавка».

В арсенале новой лаборатории 113 единиц современного высокопроизводительного оборудования для молекулярной микробиологии, приборы и анализаторы с автоматизированными системами пробоподготовки. Новое оборудование позволяет проводить более 300 различных видов исследований.

Высокотехнологичная лаборатория проводит целый ряд исследований, необходимых для выращивания птицы, мониторинга кормовой базы, окружающей среды. Такая лаборатория — одна из немногих в Российской Федерации. Она обеспечит безопасность продукции «Дамате».

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru