В Калининградской области открыли два объекта благоустройства
Два проекта благоустройства реализованы в Багратионовском и Черняховском городских округах Калининградской области. Муниципальные образования стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.
В Багратионовске при поддержке федерального гранта проведена комплексная ревитализация территории кирхи Прейсиш-Эйлау и окрестностей озера Лангер с созданием ландшафтного парка. Общий объем финансирования составил 115,6 миллиона рублей, из которых 40 млн были выделены городу за победу во Всероссийском конкурсе, а 39,3 млн удалось привлечь благодаря инвесторам.
В районе городского парка построены новые спортивные и детские площадки, скалодром, пешеходные и велодорожки из плиточного покрытия. Установлена смотровая площадка, посвященная историческому периоду
В Черняховске на реализацию проекта «Квартал в историческом центре» были направлены 142,1 миллиона рублей, в том числе 75 млн в качестве конкурсного гранта и 32,7 миллиона — из внебюджетных источников. Выполнено благоустройство в границах улиц Калинина, Ленина, Калининградской и Садовой. Проведена большая работа по перекладке инженерных коммуникаций, ливневой канализации, замене дорожного покрытия и ремонту тротуаров. Также обустроено два сквера, установлено новое уличное освещение и система видеонаблюдения.
В городах-победителях конкурса применяется комплексный подход, когда реализация проекта синхронизируется с региональными программами капитального ремонта домов, дорог, программой конкретных дел, газификацией.
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