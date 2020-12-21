КТ-калькулятор: о новом сервисе в московском здравоохранении

© mos.ru

КТ-калькулятор будет постоянно пополняться новыми данными, что позволит повысить точность диагностики. Возможность подключиться сервису получили не только московские врачи, но и медики из регионов.С началом пандемии в столице стали интенсивнее развиваться цифровые сервисы в сфере здравоохранения.

Например, в Москве создали новый сервис помощи врачам ― КТ-калькулятор, который помогает врачу ставить диагноз на основе КТ- и МРТ-снимков.И уже без КТ можно с вероятностью 90 процентов сказать, болеет человек пневмонией или нет, в какой стадии у него пневмония.

© mos.ru

Для обучения нейронной сети были сопоставлены исторические данные лабораторных исследований, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована пневмония при COVID-19, с их результатами компьютерной томографии. С марта 2020 года московские врачи вылечили более 500 тысяч человек. Это позволило накопить большой объем информации.

КТ-калькулятор будет постоянно пополняться новыми данными, что позволит повысить точность диагностики. Возможность подключиться к сервису получили не только московские врачи, но и медики из регионов.

КТ-калькулятор помогает врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента. «Это особенно важно для тех, кому нужен постоянный контроль за состоянием, то есть человеку же невозможно делать КТ каждый день, это и для здоровья пагубно», — добавил Мэр Москвы.

В каких-то случаях, если система предполагает легкую форму пневмонии, можно отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение.

Среди других разработок в сфере здравоохранения — электронная медицинская карта. В ней москвичи могут онлайн увидеть результаты лабораторных и инструментальных исследований, в том числе результаты анализов на коронавирус и иммунитет к COVID-19.

Кроме того, в 2020 году в столице начал работу телемедицинский центр. В условиях пандемии это решение было особенно актуальным, поскольку позволило проводить тысячи дистанционных консультаций для больных коронавирусом, находящихся на лечении дома.

Действенным средством помощи врачам стал искусственный интеллект. Сейчас в рамках эксперимента тестируются сервисы, обрабатывающие медицинские изображения, полученные посредством компьютерной томографии, маммографии и рентгенографии. Сервисы, работающие на основе искусственного интеллекта, подключены к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС.

Исследования применяются для диагностики рака легкого, пневмонии и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19. Уже есть первые результаты эксперимента: искусственный интеллект повысил качество и скорость диагностики, врачи не пропускают патологии в большом потоке исследований и выявляют пациентов с высоким риском развития заболеваний.