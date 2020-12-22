Завершена комплексная реконструкция внешней сети электроснабжения порта «Усть-Луга»

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Надежность электроснабжения морского торгового порта «Усть-Луга» обеспечат три современные подстанции «Россети Ленэнерго»:

— новая ПС 110/35/10 кВ «Усть-Луга» мощностью 32 МВА,

— новая ПС 110/10 кВ «Вистино» мощностью 50 МВА,

— реконструировая подстанция 110/10 кВ «Порт».

В ходе работ были смонтированы 37,4 км линий электропередачи 110 кВ и заходы воздушных линий 110 кВ на подстанции. Объекты укомплектованы интеллектуальным оборудованием: обеспечена 100% наблюдаемость, передача информации в единую систему, дистанционный контроль и управление.

Данный проект реализован в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030» и гарантирует надежное электроснабжение крупнейшего транспортного морского узла на Северо-Западе. Общий объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд руб.

В результате реализации проекта была также повышена надежность электроснабжения существующих потребителей — жителей и социальных объектов Усть-Луги, пос. Куземкино и Вистино Кингисеппского района Ленинградской области, а также создан резерв для технологического присоединения новых заявителей в рамках дальнейшего развития порта. В частности, осуществляется подключение производственно-логистических сооружений — ООО «Новотранс Актив», ООО «Ультрамар», ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга», объектов газопереработки, новых жилых домов района.

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© online47.ru

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