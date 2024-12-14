В Ленинградской области заработал наливной комплекс по перевалке аммиака

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Наливной комплекс в составе нового терминала по перевалке удобрений заработал в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Терминал станет первым в России, который сможет осуществлять перегрузку жидкого аммиака на морские суда.

Общая мощность терминала составляет 14 млн тонн удобрений, а безопасность на производстве гарантируется закрытой линии, которая контролируется автоматической системой управления.

На данный момент объём инвестиций в терминал представителями «Порт Фавор» оценивается в 56 млрд рублей.

На полную мощность наливной комплекс в составе «Порт Фавора» должен заработать к концу 2025 года. Заявленная мощность терминала составляет 1 млн тонн аммиака в год.

В 2026 году планируется запустить большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений.

Морской порт Усть-Луга расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Он является крупнейшим и самым глубоководным портом Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают 13 терминалов, обеспечивающих перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Планируется, что грузоперевозки по железной дороге в направлении порта вырастут на 43% - до 125,9 миллионов к 2030 году. Усть-Луга станет главным перевальным комплексом на Балтике.

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