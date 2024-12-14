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Kотенко Cергей 14 декабря 2024, 20:28 Транспорт, спецтехника и логистика

В Ленинградской области заработал наливной комплекс по перевалке аммиака

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 © i.47news.ru

Наливной комплекс в составе нового терминала по перевалке удобрений заработал в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Терминал станет первым в России, который сможет осуществлять перегрузку жидкого аммиака на морские суда.

Общая мощность терминала составляет 14 млн тонн удобрений, а безопасность на производстве гарантируется закрытой линии, которая контролируется автоматической системой управления.

На данный момент объём инвестиций в терминал представителями «Порт Фавор» оценивается в 56 млрд рублей.

На полную мощность наливной комплекс в составе «Порт Фавора» должен заработать к концу 2025 года. Заявленная мощность терминала составляет 1 млн тонн аммиака в год.

В 2026 году планируется запустить большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений.

Морской порт Усть-Луга расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Он является крупнейшим и самым глубоководным портом Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают 13 терминалов, обеспечивающих перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Планируется, что грузоперевозки по железной дороге в направлении порта вырастут на 43% - до 125,9 миллионов к 2030 году. Усть-Луга станет главным перевальным комплексом на Балтике.

 © online47.ru

https://47news....f7vl3d980525388

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Источник: https://online47.ru/2024/12/13/ambi...minal-po-perevalke-udobreniy-207316

порт, Ленинградская область
  • Cepreu Cepreu
    14.12.2420:31:53

    Katamaran 12 декабря 2024, 10:03 Агропром и пищевая промышленность

    В Усть-Луге построили вторую очередь терминала по перевалке удобрений

    Случаем, не то же самое?

    Отредактировано: Cepreu~20:32 14.12.24
    #1293961
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      14.12.2420:44:33

      Близко.

      Наливной комплекс является составной частью второй очереди терминала по перевалке удобрений.

      12 декабря было завершено строительство второй очереди.

      13 декабря состоялось официальное открытие работы наливного комплекса.

      Отредактировано: Kотенко Cергей~20:45 14.12.24
      #1293962
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