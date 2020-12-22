В Башкирии компания «Элком» запустила производство корпусов для электрооборудования

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22 декабря в с. Зубово Уфимского района Башкирии открылся завод по изготовлению электротехнических корпусов компании «Элком».

Производственный комплекс размещён на территории 8 тыс. м2. Создано более 200 рабочих мест.

Строительство завода осуществлялось в течение 2 лет. Выход на проектную мощность планируется в 2026 году.

Инвестиции в проект составили 650 млн рублей.

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Новое предприятие будет производить настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеммные коробки, металлоконструкции.

Продукцию завода планируется поставлять предприятиям и организациям Башкирии, а также в другие регионы России. Это позволит конкурировать на рынке с зарубежными производителями аналогичного оборудования.