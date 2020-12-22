В Башкирии компания «Элком» запустила производство корпусов для электрооборудования
22 декабря в с. Зубово Уфимского района Башкирии открылся завод по изготовлению электротехнических корпусов компании «Элком».
Производственный комплекс размещён на территории 8 тыс. м2. Создано более 200 рабочих мест.
Строительство завода осуществлялось в течение 2 лет. Выход на проектную мощность планируется в 2026 году.
Инвестиции в проект составили 650 млн рублей.
Новое предприятие будет производить настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеммные коробки, металлоконструкции.
Продукцию завода планируется поставлять предприятиям и организациям Башкирии, а также в другие регионы России. Это позволит конкурировать на рынке с зарубежными производителями аналогичного оборудования.
Читайте также...
- Продукция ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» в области цветной металлургии
- АО «Вагоноремонтный завод» открыл новый цех в Башкирии
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
22.12.2013:26:24