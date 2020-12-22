Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Башкирии компания «Элком» запустила производство корпусов для электрооборудования

 © glavarb.ru

22 декабря в с. Зубово Уфимского района Башкирии открылся завод по изготовлению электротехнических корпусов компании «Элком».

Производственный комплекс размещён на территории 8 тыс. м2. Создано более 200 рабочих мест.

Строительство завода осуществлялось в течение 2 лет. Выход на проектную мощность планируется в 2026 году.

Инвестиции в проект составили 650 млн рублей.

 © bashinform.ru

Новое предприятие будет производить настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеммные коробки, металлоконструкции.

Продукцию завода планируется поставлять предприятиям и организациям Башкирии, а также в другие регионы России. Это позволит конкурировать на рынке с зарубежными производителями аналогичного оборудования.
Источник: http://ufatime.ru/news/2020/12/22/p...anie-kotorogo-podderzhivali-vlasti/

машиностроение, Башкирия, электротехника
  • Nelton Nelton
    22.12.2013:26:24

    Новое предприятие (8000 кв м) будет производить настенные и напольные электротехнические корпуса, корпуса для центров хранения и обработки данных, устройства кабельного ввода, клеммные коробки, металлоконструкции.

     © bashinform.ru

     © bashinform.ru

     © bashinform.ru

    https://www.bas...538-mln-rubley/

    #1219552
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,