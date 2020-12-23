Российская компания TEN fab поставила в Европу первую сотню 3D-принтеров

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Российская компания TEN fab (входит в группу компаний «ТехноСпарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано») произвела и поставила на экспорт в декабре 2020 года первую сотню 3D-принтеров Anisoprint.

TEN fab является контрактным производителем компонентов 3D-принтеров Anisoprint с 2019 года, а с июня 2020 года производит композитные принтеры под ключ: изготавливает корпуса, выполняет сборку, тестирует собранные принтеры и отправляет заказчику. Партия из 100 принтеров, полностью произведенных TEN fab, отгружена в декабре 2020; вся партия отправлена на экспорт.

Раньше компания изготавливала принтеры на контрактном производстве в Германии, но из-за пандемии перенесла производство в Россию. TEN fab обеспечил такое же качество ведения проекта, как немецкие производители, при этом нам удалось снизить себестоимость продукта и внутренние издержки на контроль качества.

Anisoprint — российско-европейская компания, которая разрабатывает и продает 3D-принтеры для печати композитных изделий, усиленных непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Композиты, напечатанные по технологии анизопринтинга, в 30 раз прочнее обычного пластика, в 2 раза прочнее и легче алюминия.

TEN fab входит в TEN Group, объединяющую контрактные бизнесы «ТехноСпарка», которые обеспечивают полный цикл современного контрактного производства: инжиниринг, промышленный дизайн, аддитивное и композитное производство, сборку.