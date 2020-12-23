БДК «Пётр Моргунов» передан ВМФ России

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23 декабря на ПСЗ «Янтарь» состоялась церемония подъема Военно-морского флага на БДК проекта 11711 «Пётр Моргунов». Корабль принят в состав Военно-морского флота России.

В церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, главный советник генерального директора Объединённой судостроительной корпорации Виктор Чирков, а также представители правительства Калининградской области.

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов на церемонии отметил, что принятый в состав ВМФ новейший большой десантный корабль «Петр Моргунов» является еще более совершенным по сравнению со своим предшественником, большим десантным кораблем «Иван Грен» по целому ряду характеристик.

Заводчан и почётных гостей приветствовал генеральный директор ПСЗ «Янтарь», который в частности отметил: «Предприятием сегодня передаётся в состав Военно-морского флота России современный большой десантный корабль „Пётр Моргунов“. За всю историю заводом построено порядка 19 больших десантных кораблей. По сей день в составе Военно-морского флота России находится более 20 боевых надводных кораблей, построенных на нашем предприятии. Благодарю всех конструкторов, заводчан, все предприятия кооперации, органы военного управления за кропотливую работу при создании первого серийного большого десантного корабля»!

БДК «Пётр Моргунов» был заложен 11 июня 2015 года. Спущен на воду 25 мая 2018 года. Швартовные испытания начались 15 ноября, ходовые 13 декабря 2019 года. Место несения службы — Северный флот.

Корабли проекта 11711 типа «Иван Грен» на сегодняшний день являются самыми большими, крупногабаритными с наибольшим водоизмещением среди всех кораблей десантного предназначения в ВМР РФ. 130-ти метровый корабль с водоизмещением 5,5 тысяч тонн (советские предшественники были чуть больше ста метров с водоизмещением не больше 3 тыс. тонн) БДК проекта 11711 типа «Иван Грен» способен уместить в трюме 300 бойцов морской пехоты или на выбор: 13 танков Т-90, 30 БТР-82А или 30 БМП-3. Корабль может перевозить до 1 500 т грузов в стандартных 20-футовых морских контейнерах. На БДК предусмотрено базирование двух корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, поисково-спасательных вертолетов Ка-27 или ударных Ка-52К «Катран». Погрузка техники на корабль выполняется либо самостоятельно по аппарелям, либо кранами. Погрузка техники и грузов в десантное отделение осуществляется через четырёхстворчатый грузовой люк в верхней палубе с помощью крана грузоподъемностью 16 тонн. Для погрузки шлюпок, моторных лодок и техники на борт используются два шлюпочных крана. Десантирование может осуществляться с кормы (плавающие БТР, БМП и БМД) и через носовые створоки по выталкиваемым на воду инженерным понтонам, которые в сцепленном виде формируют понтонный мост (для не плавающей техники). Особенностью является «неконтактное» десантирование, без касания кораблем берегового дна. Танковый ангар, позволяющий ставить технику в два ряда, оснащен специальной вентиляционной системой, которая обеспечивает комфортную температуру для запуска двигателей бронетехники. БДК способен прикрыть огнем высадку десанта, защититься от ракет противника двумя шестиствольными артиллерийскими установками АК-630М «Дуэт» калибра 30 мм (противоракетная оборона в ближней зоне — до 4 000 метров, скорострельность до 10 тысяч выстрелов в минуту) с радиолокационной системой управления огнем «Ласка», имеется комплекс радиоэлектронной борьбы. Часть жилых помещений и медицинский блок размещены над верхней палубой. На борту двухпалубного корабля появился спортивный зал.

Скорость хода 16 узлов экономическая, 18 узлов полная. Дальность плавания 3500 миль на 16 узлах, 4000 миль на 14 узлах, автономность 30 суток. Экипаж 100 чел.

Главная энергетическая установка — два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА-3700 с дизелями 10Д49 мощностью 5,2 тыс. л.с. производства ОАО «Коломенский завод» (Московская область).

Следующим этапом развития проекта 11711 станут два корабля в варианте типа «Владимир Андреев» — это заложенные на ПСЗ «Янтарь» 23.04.2019 г. «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». У кораблей будет увеличено полное водоизмещение до 8000 (7000 стандартное) тонн, длина 150 м, ширина 19,5 м (по КВЛ), высота борта 11,8 м, осадка 4,5 м, скорость полная 18 узлов, экипаж 120 человек. Предназначаются они для ТОФ.

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© aoosk.ru

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