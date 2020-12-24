Под Ростовом открыли первый участок трассы «Обход Аксая»

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24 декабря первый 12-километровый участок «Обхода Аксая» открылся под Ростовом-на-Дону. Разрешенная скорость движения 110 км/час.

Работы на участке с 1024 по 1036 км (+ 823) автомобильной дороги М-4 «Дон» от пос.Новоперсиановка Октябрьского района до Новочеркасской развязки на М-4 «Дон» завершились на 7 месяцев раньше срока.

Категория: I-а, количество полос движения: 6, протяженность: 12,248 км.

Строительство вела госкомпания «Автодор». Работы были начаты в мае 2019 года. Стоимость проекта составила 8,9 млрд рублей.

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Новый участок дороги позволит разгрузить трассу М-4 «Дон» и пустить транзитный поток в обход Аксая. Это облегчит движение транспорта по восточному обходу Ростова-на-Дону.

Закончить проект строительства обхода Аксая планируют в 2024 году. Протяжённость новой дороги составит 35 км, из них 29 км придётся на реконструируемый участок.Стоимость всего проекта 117,3 млрд рублей.