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Армия и Флот

Успешно завершены испытания новейшей зенитной ракеты 9М333

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/liw8I75nZUQ

На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333», сообщил концерн «Калашников».На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса «Стрела-10М» по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда «Стрела-9М333» догоняет цель и подрывает боевую часть.

По данным разработчика, «Стрела-9М333» может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.Изделие позволяет вести огонь по принципу «выстрелил — забыл». Кроме того, «Стрела-9М333» имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса.Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.
Источник: https://ria.ru/20201224/raketa-1590...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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  • Zor
  • 10
ПВО, ракеты
  • Великоросс Великоросс
    24.12.2017:17:55

    На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса «Стрела-10М» по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника.

    Укры грозились закупить турецкие БПЛА?

    На Донбассе у ЛНР и ДНР как раз «Срелы» на вооружении ПВО стоят.

    #1219896
    • Нет аватара Zor
      24.12.2017:23:26

      Насколько я понимаю, в борьбе с БПЛА есть две проблемы:

      1. Обнаружение и целеуказание

      2. Сравнительная стоимость ракет.

      Если эти проблемы решены, то БПЛА не представляют особо значимой угрозы. По крайней мере на том технологическом уровне, что сегодня.

      И, да — новейшие ракеты на Донбасс никто не отправит.

      Отредактировано: Zor~17:35 24.12.20
      #1219899
      • Badassgoliath Badassgoliath
        24.12.2018:31:31

        2. Сравнительная стоимость ракет.

        Сравнительная в отношении беспилотника? Такой подсчёт полагаю неправильным, потому что беспилотник может нанести ущерба кратно больше, чем он сам стоит, даже если он не несёт оружия.

        #1219916
    • Badassgoliath Badassgoliath
      24.12.2018:28:33

      Укры грозились закупить турецкие БПЛА?

      Не стоит переоценивать беспилотники. Абсолютного оружия не бывает. Если имеется отлаженная система ПВО и средства РЭБ (что ещё важнее), то беспилотники резко теряют свою эффективность.

      А если ничего такого не имеется, то и кукурузник может наделать делов.

      #1219915
  • Badassgoliath Badassgoliath
    24.12.2018:23:55

    Кроме того, «Стрела-9М333» имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый

    Надо полагать, все эти режимы могут быть задействованы одновременно (а может третий режим -это комбинация первых двух), а это делает уход цели от такой ракеты очень проблематичным. «Фотоконтрастный» надо думать это такой режим, при котором ГСН различает цель в оптическом (или ультрафиолетовом) диапазоне на фоне неба. То, что всё это размещено в самой ракете (иначе не получилось бы осуществить принцип выстрелил-и-забыл), делает такую ракету наверное более дорогой, чем прежние.

    Отредактировано: Badassgoliath~18:33 24.12.20
    #1219912
  • Нет аватара Tcheluskin
    24.12.2018:31:44

    «Новейшую» ЗУР 9М333 приняли на вооружение в 1989 г. В 2018 г. Мнобороны заказало работы по продлению сроков эксплуатации ЗУР 9М333, срок исполнения контракта контракта 10 ноября 2020 г. Видимо, данные испытания — выполняются в рамках приёмки работ. Ракета хорошая, но не новая.

    Отредактировано: Tcheluskin~18:33 24.12.20
    #1219917
    • Нет аватара Zor
      24.12.2018:39:40

      Скорее всего, что-то сделали с ГСН. А судя по тому, что сделали акцент на поражении на догонных курсах, возможно, энергетики добавили.

      #1219918
      • Нет аватара Tcheluskin
        24.12.2018:57:11

        Я достоверно не знаю, но вряд ли модернизировали ГСН. ЗРК не новый, крайняя модернизация 2005 г. Стрела-10М4 включала автомат оптического поиска цели на машине-пусковой. Как я понимаю, с 2014 г. комплексы Стрела передаются лёгким бригадам, у которых до этого были только ПЗРК. На замену ему разрабатывают ЗРК Сосна/Птицелов, у которого в 1.5-3 раза выше каждый параметр: дальность, высота, масса БЧ, дальность и качество наведения, число ракет и т. д.

        Топливо, конечно, при продлении сроков переснаряжали. Но для увеличения энергетики опять же нужно перепрограммировать ракету, наверное.

        Отредактировано: Tcheluskin~18:59 24.12.20
        #1219923
    • Badassgoliath Badassgoliath
      24.12.2018:49:38

      В 2018 г. Мнобороны заказало работы по продлению сроков эксплуатации ЗУР 9М333, срок исполнения контракта контракта 10 ноября 2020 г

      Так эти работы наверное и подразумевают определённые усовершенствования, которые как раз и позволят эксплуатировать данную ракету и дальше, против более новых типов целей.

      Это ведь не означает, что они достали советские ракеты со склада и проверили электроцепи.

      А фраза

      Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.
      видимо показывает, что это будут вновь изготовленные ракеты.

      #1219920
      • Нет аватара Tcheluskin
        24.12.2019:00:56

        не означает, что они достали советские ракеты со склада и проверили электроцепи

        Там существенная часть работы — замена топлива.

        #1219924
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