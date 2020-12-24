Успешно завершены испытания новейшей зенитной ракеты 9М333

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На Донгузском полигоне в Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитной управляемой ракеты «Стрела-9М333», сообщил концерн «Калашников».На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса «Стрела-10М» по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе на так называемых догонных курсах: когда «Стрела-9М333» догоняет цель и подрывает боевую часть.

По данным разработчика, «Стрела-9М333» может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.Изделие позволяет вести огонь по принципу «выстрелил — забыл». Кроме того, «Стрела-9М333» имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый — и именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса.Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.