Предприятие «ФОРТ» экспортировало с начала года 1,1 млн доз вакцин от гриппа

© rostec.ru

Биофармацевтическое предприятие «ФОРТ» (входит в Marathon Group и холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) поставило на экспорт первые 1,1 млн доз противогриппозных вакцин.

В 2020 году «ФОРТ» экспортировал вакцины в Белоруссию, Молдавию, Киргизию, Туркмению и Узбекистан. В общей структуре поставок наибольший объем (свыше 90%) пришелся на четырехвалентную вакцину.

«Производственные мощности позволяют выпускать 50 млн доз четырехвалентной вакцины в год. Это ставит „ФОРТ“ в один ряд с крупнейшими мировыми производителями. В текущем эпидемическом сезоне гриппозные вакцины производства „ФОРТ“ уже применяются для иммунопрофилактики населения пяти стран, не считая Россию. Интерес со стороны зарубежных партнёров растёт. Потенциальный спрос мы оцениваем в десятки миллионов доз ежегодно. При этом обеспечение потребностей отечественного здравоохранения всегда будет нашим безусловным приоритетом», — рассказали в холдинге «Нацимбио».

В настоящий момент ведется работа по проведению процедуры преквалификации предприятия Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит повысить экспортный потенциал российских противогриппозных вакцин, в том числе — новейшей отечественной разработки «Ультрикс Квадри» и откроет возможности для работы на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии.