Взлётно-посадочная полоса № 1 в аэропорту Шереметьево введена в эксплуатацию

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Международный аэропорт Шереметьево 24 декабря 2020 года ввёл в эксплуатацию первую взлётно-посадочную полосу (ВПП-1) после реконструкции.

Длина полосы составляет 3,5 км, ширина — 60 м. Согласно прогнозам, в результате ввода в эксплуатацию ВПП-1 с двумя новыми рулежными дорожками скоростного схода пропускная способность при эксплуатации комплекса из трёх ВПП на аэродроме Шереметьево возрастёт с 90 до 110 взлетно-посадочных операций в час. В перспективе этот показатель может вырасти до 135 операций в час. В свою очередь такая пропускная способность позволит увеличить пассажиропоток до 110 млн пассажиров в год.

Инвестиции в реконструкцию составили 8,2 млрд рублей.

Официальная церемония открытия прошла на взлётно-посадочной полосе. После открытия по ВПП прошёл парад аэродромной техники.

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Первый взлет с ВПП совершил самолет «Аэрофлота», он выполняет рейс в Санкт-Петербург.

О новой полосе

ВПП-1 — главный инвестиционный проект Шереметьево в 2020 году. Объём инвестиций в её реконструкцию составил около 8 млрд рублей, аэропорт использовал собственные средства.

Длина ВПП составляет более 3 км, ширина — 60 метров. Цементобетонную полосу смогут эксплуатировать все типы самолетов. Срок службы полосы должен составить не менее 20 лет.

Полоса оснащена современной системой раннего оповещения об образовании гололёда, новейшей радиомаячной системой инструментального захода воздушных судов на посадку, системой светосигнального оборудования.

Генеральным подрядчиком реконструкции новой полосы стала компания «Энерго-Строй», проектировщиком ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект».

История ВПП

Впервые взлётно-посадочную полосу ввели в эксплуатацию в 1957 году. Сначала на полосу приземлились военные Ту-95, которые прибыли в аэропорт «Шереметьевский» для участия в воздушном параде над Красной площадью в честь 40-й годовщины Октября. В августе 1959 года полосу начали использовать для пассажирских самолетов. В 1997 году полоса была реконструирована.

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