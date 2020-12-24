Волгоградский алюминиевый завод выпустил новую продукцию

© www.volgograd.ru

Выпуск востребованной рынком продукции освоили на Волгоградском алюминиевом заводе компании РУСАЛ — первую партию протекторов отгрузили сегодня с площадки предприятия.

Коллектив Волгоградского алюминиевого завода отгрузил первые 20 тонн новой продукции — протекторов для антикоррозионной защиты. На создание линии мощностью 50 тонн в месяц компания направила более 30 миллионов рублей: смонтировано новое современное оборудование с высоким уровнем механизации производственных процессов, подготовлен персонал. Теперь предприятие может освоить более 40 наименований продукции для защиты резервуаров, балластных отсеков и цистерн, трубопроводов. Устойчивость к воздействию агрессивных сред достигается за счет использования сплавов алюминия с другими металлами.

Всего с 2014 года в развитие и модернизацию Волгоградского алюминиевого завода вложено более десяти миллиардов рублей, благодаря поддержке региона и федерального центра на предприятии удалось возродить электролизное производство, численность коллектива выросла с 500 до 1800 человек. Новый проект по выпуску протекторов реализован в рамках развития промышленной кооперации — при содействии облпромторга и ТЭК было налажено взаимодействие алюминиевого завода с ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», которое первым обратилось за помощью в организации поставок антикоррозионной защиты.

За последние шесть лет на территории Волгоградской области открыты 75 современных производств и линий, создано более 6,3 тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций в индустриальный сектор за это время превысил 203 миллиарда рублей. Успешно действуют программы стимулирования — общая сумма федеральной и региональной поддержки промышленности составила 20 миллиардов рублей. Объем вложений в индустриальный сектор региона по итогам девяти месяцев 2020 года вырос по сравнению с прошлым годом на 14%, составив 42,7 миллиарда рублей.