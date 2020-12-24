Ростех начал поставки машин дистанционного минирования «Земледелие» в войска

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Госкорпорация Ростех начала поставку в войска новейшей системы «Земледелие», которая устанавливает минные поля с помощью программируемых боеприпасов. Используемые в таких снарядах мины способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время.

Принцип работы ИСДМ схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

«Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

В состав инженерной системы входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.

Разработкой и производством боевой машины занималось НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева, входящее в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех — управляющей организации НПК «Техмаш».

Впервые инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» была представлена на параде Победы — 2020.