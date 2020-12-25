В Санкт-Петербурге построен новый корпус центра химической безопасности Института токсикологии

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Реконструкция научно-производственной базы и строительство нового корпуса для размещения клинико-токсикологического центра химической безопасности федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии» проводились с февраля 2016 года.

19 декабря 2020 г. было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Общая площадь 6-ти этажного здания 11 109,0 м.кв.

Стоимость работ составила около 1 млрд руб.

Институт токсикологии- медицинское научное учреждение, занимающееся проведением фундаментальных исследований в области токсикологии, фармацевтической химии и фармакологии, а также созданием на этой основе новых средств и методов профилактики и лечения отравлений. Объект предназначен для оказания медицинской помощи детскому и взрослому профессионально незанятому населению Северо-Запада при экологически обусловленной патологии, а также для специализированной медицинской помощи в случае массового поступления пострадавших при техногенных авариях, для профессионального осмотра сотрудников специализированных предприятий и организаций.

Институт токсикологии был образован в 1935 году, В СССР было принято решение о создании в стране нескольких научно-исследовательских центров, профилированных в области токсикологии отравляющих веществ и санитарно-химической защиты. Одним их таких учреждений был Институт токсикологии, который при своем рождении был назван Ленинградским Санитарно-химическим институтом.

Находясь с 1992 года в системе Минздрава России, Институт является головным научно-исследовательским учреждением по медицинской токсикологии в стране. С апреля 2005 года федеральное государственное учреждение науки «Институт токсикологии» находится в ведомственном подчинении Федерального медико-биологического агентства.

За 80 лет своего существования Институт проделал большой и плодотворный путь, отмеченный внедрением в практику здравоохранения уникальных медицинских средств защиты от отравляющих веществ, прежде всего — фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ).

Значительный вклад внес научный коллектив Института в развитие общей теории токсического действия, прикладной фармакологии и синтеза лекарственных препаратов.

Основоположниками научных исследований в Институте были такие видные ученые как академики С.В.Аничков, В.М.Карасик, Н.Н.Савицкий, С.Н.Голиков, профессора С.С.Вайль, А.А.Лихачев, Н.А.Хараузов, В.И.Розенгарт, С.Г.Кузнецов, С.С.Крылов. Благодаря их усилиям с 40 — 50-х гг. прошлого столетия Институт токсикологии получил свое развитие как центр научных исследований, в котором закладывались теоретические основы лечения интоксикации, изучались фундаментальные вопросы токсикологии, и уже на этой базе решались специальные прикладные задачи обеспечения химической безопасности армии и населения страны.

В настоящее время основной задачей Института токсикологии является получение новых научных знаний в области естественных наук и использование их в интересах здравоохранения, обеспечения обороны и безопасности государства, а также защиты окружающей среды.

Одним из основных направлений научных исследований Института остается токсикология ксенобиотиков.

Это традиционное направление, связано с изучением механизмов токсического действия, выявлением молекулярно-рецепторных и физиологических мишеней действия ядов, а также с оценкой тяжести проявлений интоксикации и токсикометрических параметров широкого круга химических соединений.

Другое важное направление — разработка и внедрение специальных средств медицинской защиты и фармакотерапии отравлений. Решение этой задачи включает два основных подхода. Первый — это экспериментальная терапия интоксикаций с использованием имеющихся фармакологических препаратов, включающая разработку схем и оценку эффективности терапии, а также создание комбинированных лекарственных форм. Вторым подходом является создание оригинальных антидотов и средств терапии отравлений, включающее в себя весь процесс от идеи химического синтеза до промышленного выпуска лекарственного средства.

Институт является одним из немногих в России центров по созданию и внедрению в практику эффективных средств медицинской защиты (антидотов и средств патогенетической терапии) от отравлений высокотоксичными химическими веществами на основе изучения закономерностей химико-биологического взаимодействия и исследования механизмов токсического действия.

В последние годы в Институте токсикологии получили развития исследования, связанные с решением задач практического здравоохранения по обеспечению химической безопасности отдельных контингентов работников вредных производств и населения России. Сюда относится обоснование принципов и методов ранней диагностики токсического действия тяжелых металлов и органических соединений — загрязнителей окружающей среды.

Институт токсикологии входит в перечень организаций и учреждений, осуществляющих доклинические исследования лекарственных средств.

Испытательный центр доклинических исследований ФГБУН «Института токсикологии» ФМБА России соответствует принципам надлежащей лабораторной практики ОЭСР (GLP ОЭСР).

В состав института входят научно-исследовательские лаборатории:

Химико-аналитический отдел:

Лаборатория токсикологической химии неорганических соединений

Лаборатория химической и токсикологической диагностики

Лаборатория токсикологической химии органических соединений

Отдел токсикологии:

Лаборатория прикладной токсикологии и фармакологии

Лаборатория токсикологии

Лаборатория медицинских проблем химической безопасности

Лаборатория биохимической токсикологии и фармакологии

Лаборатория лекарственной токсикологии

Лаборатория морфологии и электронной микроскопии

Лаборатория синтеза лекарственных препаратов

Консультативно-диагностическая поликлиника

Испытательные центры токсикологии, фармакологии, клинической фармакологии, химии и фармации, экологии

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