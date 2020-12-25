Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Санкт-Петербурге построен новый корпус центра химической безопасности Института токсикологии

 © kanoner.com

Реконструкция научно-производственной базы и строительство нового корпуса для размещения клинико-токсикологического центра химической безопасности федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт токсикологии» проводились с февраля 2016 года.

19 декабря 2020 г. было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Общая площадь 6-ти этажного здания 11 109,0 м.кв.

Стоимость работ составила около 1 млрд руб.

Институт токсикологии- медицинское научное учреждение, занимающееся проведением фундаментальных исследований в области токсикологии, фармацевтической химии и фармакологии, а также созданием на этой основе новых средств и методов профилактики и лечения отравлений. Объект предназначен для оказания медицинской помощи детскому и взрослому профессионально незанятому населению Северо-Запада при экологически обусловленной патологии, а также для специализированной медицинской помощи в случае массового поступления пострадавших при техногенных авариях, для профессионального осмотра сотрудников специализированных предприятий и организаций.

Институт токсикологии был образован в 1935 году, В СССР было принято решение о создании в стране нескольких научно-исследовательских центров, профилированных в области токсикологии отравляющих веществ и санитарно-химической защиты. Одним их таких учреждений был Институт токсикологии, который при своем рождении был назван Ленинградским Санитарно-химическим институтом.

Находясь с 1992 года в системе Минздрава России, Институт является головным научно-исследовательским учреждением по медицинской токсикологии в стране. С апреля 2005 года федеральное государственное учреждение науки «Институт токсикологии» находится в ведомственном подчинении Федерального медико-биологического агентства.

За 80 лет своего существования Институт проделал большой и плодотворный путь, отмеченный внедрением в практику здравоохранения уникальных медицинских средств защиты от отравляющих веществ, прежде всего — фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ).

Значительный вклад внес научный коллектив Института в развитие общей теории токсического действия, прикладной фармакологии и синтеза лекарственных препаратов.

Основоположниками научных исследований в Институте были такие видные ученые как академики С.В.Аничков, В.М.Карасик, Н.Н.Савицкий, С.Н.Голиков, профессора С.С.Вайль, А.А.Лихачев, Н.А.Хараузов, В.И.Розенгарт, С.Г.Кузнецов, С.С.Крылов. Благодаря их усилиям с 40 — 50-х гг. прошлого столетия Институт токсикологии получил свое развитие как центр научных исследований, в котором закладывались теоретические основы лечения интоксикации, изучались фундаментальные вопросы токсикологии, и уже на этой базе решались специальные прикладные задачи обеспечения химической безопасности армии и населения страны.

В настоящее время основной задачей Института токсикологии является получение новых научных знаний в области естественных наук и использование их в интересах здравоохранения, обеспечения обороны и безопасности государства, а также защиты окружающей среды.

Одним из основных направлений научных исследований Института остается токсикология ксенобиотиков.

Это традиционное направление, связано с изучением механизмов токсического действия, выявлением молекулярно-рецепторных и физиологических мишеней действия ядов, а также с оценкой тяжести проявлений интоксикации и токсикометрических параметров широкого круга химических соединений.

Другое важное направление — разработка и внедрение специальных средств медицинской защиты и фармакотерапии отравлений. Решение этой задачи включает два основных подхода. Первый — это экспериментальная терапия интоксикаций с использованием имеющихся фармакологических препаратов, включающая разработку схем и оценку эффективности терапии, а также создание комбинированных лекарственных форм. Вторым подходом является создание оригинальных антидотов и средств терапии отравлений, включающее в себя весь процесс от идеи химического синтеза до промышленного выпуска лекарственного средства.

Институт является одним из немногих в России центров по созданию и внедрению в практику эффективных средств медицинской защиты (антидотов и средств патогенетической терапии) от отравлений высокотоксичными химическими веществами на основе изучения закономерностей химико-биологического взаимодействия и исследования механизмов токсического действия.

В последние годы в Институте токсикологии получили развития исследования, связанные с решением задач практического здравоохранения по обеспечению химической безопасности отдельных контингентов работников вредных производств и населения России. Сюда относится обоснование принципов и методов ранней диагностики токсического действия тяжелых металлов и органических соединений — загрязнителей окружающей среды.

Институт токсикологии входит в перечень организаций и учреждений, осуществляющих доклинические исследования лекарственных средств.

Испытательный центр доклинических исследований ФГБУН «Института токсикологии» ФМБА России соответствует принципам надлежащей лабораторной практики ОЭСР (GLP ОЭСР).

В состав института входят научно-исследовательские лаборатории:

Химико-аналитический отдел:

Лаборатория токсикологической химии неорганических соединений

Лаборатория химической и токсикологической диагностики

Лаборатория токсикологической химии органических соединений

Отдел токсикологии:

Лаборатория прикладной токсикологии и фармакологии

Лаборатория токсикологии

Лаборатория медицинских проблем химической безопасности

Лаборатория биохимической токсикологии и фармакологии

Лаборатория лекарственной токсикологии

Лаборатория морфологии и электронной микроскопии

Лаборатория синтеза лекарственных препаратов

Консультативно-диагностическая поликлиника

Испытательные центры токсикологии, фармакологии, клинической фармакологии, химии и фармации, экологии

http://www.toxi...ls/onas_4.phtml

https://www.bn....ta/news/224822/

http://pskpetro...un-it-fmba.html

Источник: http://kanoner.com/2020/12/24/167182/

Санкт-Петербург
  • Нет аватара termometrix
    25.12.2001:24:13

    Марат Шакирзянович и все представители,рабочие стройкомплекса России,военные строители в том числе,правительство Мишустина,регионалы ,построили за 7 месяцев столько,сколько ельцынская администрация за 5 лет не могла бы мечтать.

    Молодцы.Однако не надо сбавлять набранные обороты,впереди много работы,весьма сложная

    и ответственная.

    Дай Бог здоровья и удачи всем!

    Отредактировано: termometrix~08:23 25.12.20
    #1219952
    • Нет аватара alex_uns
      25.12.2001:33:18

      В яндекс-картах этот корпус уже имеется стоящим среди летней зелени. А идея этого объекта идет из 2011 года, когда и была разработана проектная документация.

       © i.ibb.co

      Так что это было задумано давно и видимо здорово созрело, что пришлось снести старый 3-х этажный корпус и на его месте построить новый.

      Отредактировано: alex_uns~01:35 25.12.20
      #1219953
      • Нет аватара termometrix
        25.12.2001:54:32

        Взяли на контроль ситуацию с долгостроями.Борократическую составляющую минимизируют постепенно.

        Еще один пример,обещают сдать в следующем году:

        Институт мозга человека им. Бехтерева.Новый корпус.

         © static.ngs.ru

         © onf.ru

        Активисты ОНФ внесли в реестр «золотых консервов» новый корпус Института мозга человека в Петербурге стоимостью 2,2 млрд рублей

        30 мая 2017 года

         © onf.ru

        НИИ детской онкологии РОНЦ им. Блохина ждет после 30 лет строительных работ наконец акт приемки и лицензирование со стороны Минздрава.

        И в Орловской области строительство областной больницы надо наконец закончить /"Титаник"/.В Самаре тоже самое и с Международной клиникой кардиохирургией частного предпринимателя Шатило.

        Завод Донбиотех в Волгодонске тоже.Ведь это стратегическое предприятие для АПК России.

        А если добавим и новые стройки,инфраструктурное и промстроительство,реставрация памятников архитектуры,социальное строительство,строительство спортобъектов,то еще много работы впереди.

        Отредактировано: termometrix~09:50 25.12.20
        #1219955
        • Нет аватара alex_uns
          25.12.2002:11:18

          С новыми стройками да, большие планы. И Питер в плане строящейся медицины может скоро надеть желтую майку лидера

          Новый комплекс в Центре Алмазова за 7 млрд рублей

          В каждом районе Петербурга построят центр амбулаторной онкологической помощи (инфа правда полуторагодичной давности)

          Ленобласть (Юкки)

          (тоже онкология и это потому, что Питер вырывается в лидеры по онкологии)

          В Юкках откроют очень крутой онкоцентр ядерной медицины — войдет в топ-3 клиник мира по уровню оснащенности. Госэкспертиза проекта уже пройдена. Юкки на карте - это просто Питер.

           © Фото из открытых источников

          Отредактировано: alex_uns~02:38 25.12.20
          #1219956
          • Нет аватара termometrix
            25.12.2008:28:08

            В Юкках откроют очень крутой онкоцентр ядерной медицины — войдет в топ-3 клиник мира по уровню оснащенности. Госэкспертиза проекта уже пройдена. Юкки на карте — это просто Питер.

            Мне кажется,что это амбициозный проект,но с другой стороны вполне реализуем.Было бы желание.

            #1219976
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,