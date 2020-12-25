В Волгоградской области открылся новый детский сад

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Еще одно дошкольное учреждение на 140 мест, построенное в этом году в Волгоградской области, начало работать в Городищенском районе —его будут посещать дети села Карповка, хутора Дмитриевка и поселка Прудбой.

В детском саду организованы семь общеразвивающих групп по 20 человек в каждой, две из которых — ясельные.

В общей сложности в 2020-2021 годах в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» будут сданы в эксплуатацию еще 11 детских садов — в Волгограде, Волжском, Камышине, Суровикино, Среднеахтубинском, Ольховском районах. Через несколько дней в Городищенском районе начнёт работу еще один детский сад на 140 мест в поселке Самофаловка. Всего за шесть лет на территории субъекта построено и реконструировано 62 детских сада. Обеспечена и сохраняется 100% доступность учреждений для детей от 0 до 7 лет.