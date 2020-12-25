В Калининграде спустили на воду исследовательское судно «Евгений Горигледжан»

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КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», строящееся для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, спущено на воду на калининградском Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в пятницу.

«Срок передачи судна заказчику — ноябрь 2021 года. Задание, которое стоит перед заводом „Янтарь“, будет выполнено в срок», — отметил генеральный директор завода Илья Самарин.

Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 «Евгений Горигледжан» перезаложено в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. В ноябре 2018 года работы по ремонту и переоборудованию судна были приостановлены, в течение всего 2019 года велись переговоры по дальнейшему исполнению государственного контракта. 31 января этого года было подписано дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, а в феврале работы были возобновлены.

Главной заявленной задачей судна станет «проведение подводных технических работ». Водоизмещение «Евгения Горигледжан» — 4 тыс. тонн, автономность плавания — 30 суток, экипаж — 32 человека плюс 25 членов экспедиции.

Судно разработано Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК).