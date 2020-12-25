В Калининграде спустили на воду исследовательское судно «Евгений Горигледжан»
КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан», строящееся для Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, спущено на воду на калининградском Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в пятницу.
«Срок передачи судна заказчику — ноябрь 2021 года. Задание, которое стоит перед заводом „Янтарь“, будет выполнено в срок», — отметил генеральный директор завода Илья Самарин.
Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 «Евгений Горигледжан» перезаложено в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. В ноябре 2018 года работы по ремонту и переоборудованию судна были приостановлены, в течение всего 2019 года велись переговоры по дальнейшему исполнению государственного контракта. 31 января этого года было подписано дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, а в феврале работы были возобновлены.
Главной заявленной задачей судна станет «проведение подводных технических работ». Водоизмещение «Евгения Горигледжан» — 4 тыс. тонн, автономность плавания — 30 суток, экипаж — 32 человека плюс 25 членов экспедиции.
Судно разработано Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК).
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