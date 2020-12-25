Завершена модернизация партии истребителей-перехватчиков МиГ-31

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Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех») завершила модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, сообщила в пятницу ее пресс-служба.

«Нижегородский авиастроительный завод „Сокол“ — филиал Корпорации „МиГ“ (в составе ПАО „ОАК“ Госкорпорации Ростех) завершил контракт на капитальный ремонт и модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31. 25 декабря заключительная боевая машина отправилась на аэродром постоянного базирования», — говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что очередной контракт на модернизацию партии МиГ-31 был подписан в 2019 году, предприятие планирует продолжить работы по обновлению парка этих машин.

МиГ-31 — первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек — летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.