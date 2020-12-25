На Новоладожской верфи в Ленобласти заложили киль морского траулера проекта GM 3.02

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Средний кормовой траулер GM 3.02 предназначен для промысла всех видов донных рыб Северной Атлантики, Баренцева, Норвежского и Гренландского морей, переработки охлажденной рыбы, хранения вырабатываемой продукции и транспортировки в порт.. Согласно проекту, эксплуатация судна возможна при температуре воды от -3 до +25 градусов.

Его длина 35,6 м, ширина 10,4 м, осадка 4,5 м, водоизмещение 580 т, дедвейт 170 т, экипаж 17 человек

На траулере установят современное промысловое оборудование и рыбоперерабатывающий комплекс, позволяющий производить первичную обработку и охлаждение рыбы. Объем рефрижераторного трюма составит 365 кубометров.

Траулер будет построен на судостроительной верфи РОСТР в Новой Ладоге (Новоладожская верфь). Заказчиком работ выступила рыбодобывающая компания ООО «Мурманфишпродактс». Договор на строительство и поставку судна заводом РОСТР был подписан 26 ноября 2020 года, в рамках Государственной программы «Развитие судостроения на 2013-2030 гг.» Согласно ей заказчик судна, строя его на российской верфи, получит государственную субсидию в размере 30 процентов от стоимости заказа.

Это самое большое судно в истории завода за последние 50 лет

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