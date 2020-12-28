В Курской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В посёлке городского типа Солнцево Курской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В двухэтажном здании созданы все условия для проведения тренировок и соревнований. Местные жители смогут здесь заниматься дзюдо, мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, спортивным туризмом и танцами, созданы условия для кардиотренировок. Предусмотрены также занятия и для маломобильных групп населения.
Внутри комплекса расположился универсальный спортивный зал, кардиозал, тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пожарный пост, тренерские и зал для борьбы. Построили комплекс по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Курской области». Общая стоимость объекта составила почти 130 млн рублей.
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