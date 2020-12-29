«Уральские локомотивы»: производственная программа 2020 года выполнена

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Завод «Уральские локомотивы» в срок выполнил производственную программу 2020 года. Сегодня, 29 декабря, в адрес РЖД были отгружены последние локомотивы в рамках плановой поставки этого года. Предприятие передало заказчику 96 двухсекционных грузовых локомотивов «Синара» (серия 2ЭС6). Также в уходящем году предприятие впервые поставило РЖД 30 трехсекционных локомотивов 2ЭС6, усиленных новой бустерной секцией, которая была разработана специально для электровозов данной серии. Машины планируется эксплуатировать на Западно-Сибирской железной дороге.

Кроме того, в 2020 году завод поставил в рамках контракта, заключенного с РЖД в марте 2019 года, 9 локомотивов переменного тока серии 2ЭС7, которые будут эксплуатироваться на полигонах Октябрьской, Северной и Горьковской железных дорог. Также дирекции тяги отгружено три электровоза «Гранит» (серия 2ЭС10) с бустерной секцией. Локомотивы 2ЭС10 и 2ЭС7 в 2020 году выпущены уже в обновленной версии — на них устанавливаются новые модульные унифицированные кабины.

Выполнен годовой план и по выпуску пассажирских скоростных электропоездов: выпущено 28 «Ласточек» различных модификаций. Из них 20 поездов — ЭС2Г Стандарт различной составности: десять 10-вагонных, три 7-вагонных и семь 5-вагонных. Специально для Московского центрального кольца был выпущен поезд, оснащенный элементами системы машинного зрения. Еще семь двухсистемных «Ласточек» ЭС1П в 5-вагонном исполнении поставлены для эксплуатации на маршрутах, где чередуются участки пути с постоянным и переменным током. В 2020 году «Уральские локомотивы» начали поставлять «Ласточки» в новом фирменном дизайне на Московские центральные диаметры. Всего передано РЖД 196 вагонов скоростных электропоездов. Расширился и перечень полигонов эксплуатации отечественных скоростных электропоездов, теперь их 23.

«Год был непростым для завода, впрочем, как и для всех промышленных предприятий. Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции наложила свой отпечаток на организацию бесперебойной работы производства, сохранение стабильной ситуации в трудовом коллективе. Однако, мы справились. Завод своевременно выполнил все свои обязательства перед поставщиками, — отметил генеральный директор „Уральских локомотивов“ Олег Спаи. — В год своего 10-летия „Уральские локомотивы“ не только обновили линейку уже выпускаемой продукции, но и взяли курс на реализацию новых проектов, один из которых — организация производства поездов для высокоскоростных магистралей».