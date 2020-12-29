ОАК: итоги года
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UtAYy1AdqXk
Для авиационной промышленности уходящий 2020 год был насыщенным и результативным!
Мы продемонстрировали повышенную резистентность к любым внешним воздействиям!
Несмотря ни на что, новые самолеты продолжали подниматься в небо!
С наступающим 2021-м! Пусть он будет не менее насыщенным событиями и достижениями!
Читайте также...
- Новые Су-35С для ВКС России
- Очередной Ту-214 совершил первый полёт
- Подписан новый контракт на модернизацию партии перехватчиков МиГ-31
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!