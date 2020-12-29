ОАК: итоги года

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Для авиационной промышленности уходящий 2020 год был насыщенным и результативным!

Мы продемонстрировали повышенную резистентность к любым внешним воздействиям!

Несмотря ни на что, новые самолеты продолжали подниматься в небо!

С наступающим 2021-м! Пусть он будет не менее насыщенным событиями и достижениями!