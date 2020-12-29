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ОАК: итоги года

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UtAYy1AdqXk

Для авиационной промышленности уходящий 2020 год был насыщенным и результативным!

Мы продемонстрировали повышенную резистентность к любым внешним воздействиям!

Несмотря ни на что, новые самолеты продолжали подниматься в небо!

С наступающим 2021-м! Пусть он будет не менее насыщенным событиями и достижениями!
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UtAYy1AdqXk

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ОАК
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