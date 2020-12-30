Завершены работы по модернизации самолета Ил-76МД-М для Минобороны России

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ПАО «Ил» в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех завершил модернизацию очередного серийного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М. В ближайшее время воздушное судно будет передано заказчику Министерству обороны РФ.

На модернизированном самолете было заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Установлена оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования, работает, как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне. На самолетах Ил-76МД-М в рамках модернизации устанавливается оборудование, которое используется на самолетах нового поколения Ил-76МД-90А.

«Наряду с созданием и строительством новых самолетов, мы выполняем большой объем работ по сервисному обслуживанию и модернизации техники, уже стоящей на вооружении в войсках. Модернизация позволяет продлить ресурс строевых самолетов, оснастить их современными средствами навигации, связи и защиты, а также заменить оборудование, которое уже не производится.

Таким образом, мы обеспечиваем и поддерживаем исправность парка военно-транспортной авиации на должном уровне», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.Проект реализуется в целях модернизации парка стоящих на вооружении тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76М и Ил-76МД. Поставка данной машины завершает очередной контракт в интересах военного ведомства на модернизацию самолетов данного типа.