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Энергетика и ТЭК

Россия побила рекорд всего СССР по выработке электроэнергии на АЭС

АЭС в России завершили 2020 год с абсолютным рекордом отечественной атомной отрасли, выработав свыше 215,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, тем самым превысив максимальный показатель совокупной генерации, достигнутый еще в СССР, сообщил оператор всех атомных электростанций в РФ концерн «Росэнергоатом» (входящий в госкорпорацию «Росатом»).

Строительство АЭССтроительство АЭС © ria.ru

"Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 миллиардов киловатт-часов (с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении)", — отметил генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров, слова которого приведены в сообщении.

Напомним, что на пике развития атомной энергетики в 1988 году в Советском Союзе действовало 47 энергоблоков, сегодня в Концерне их 37. В 2021 г. готовится к вводу в эксплуатацию энергоблок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200.

Максимальную выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд, обеспечили Ростовская (свыше 32,8 млрд кВтч), Балаковская (свыше 30,6 млрд кВтч) и Калининская (свыше 28,4 млрд кВтч) атомные станции. Несмотря на снижение спроса на электроэнергию из-за сокращения промышленного производства, связанного с пандемией COVID-19, таких высоких результатов удалось добиться благодаря реализации ряда мероприятий, среди которых: поддержание стабильного, безопасного и надёжного функционирования энергоблоков АЭС, сплоченная работа коллективов всех предприятий, входящих в контур управления, а также своевременные меры, принятые руководством отрасли по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стала, в том числе, оптимизация на 130,5 дней продолжительности ремонтных кампаний, позволившая получить дополнительно 2,4 млрд кВтч, а также переход с 12-месячного на 18-месячный топливный (межремонтный) цикл энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС и т. д.Кроме того, в мае 2020 года была введена в эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на Чукотке, которая с начала года выработала около 127,3 млн кВтч. А в октябре был подключен к единой энергосистеме страны новый энергоблок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Источник: https://ria.ru/20210101/rekord-1591...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

АЭС
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    • Дмитрий Тёмный Дмитрий Тёмный
      01.01.2114:52:29

      В СССР было вдвое больше народа и куча других, кроме РСФСР, электростанций, — один украинский кластер чего стоил, включая самую мощную в СССР АЭС.

      Так что не это не просто выход на уровень СССР, это качественно новое достижение.

      #1220775
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      01.01.2116:04:27

      Во-первых, кто развалил? Кто виноват? Во-вторых, население России сейчас — 146 млн, перед распадом в СССР было около 293 млн жителей. Справедливо было бы сравнивать только с РСФСР. В-третьих, советская экономика работала в основном на непомерно раздутую военную машину и лишь бы «догнать и перегнать» «загнивающий Запад», а не для людей. Производительность труда и энергоэффективность оборудования с тех пора выросли существенно.

      Отредактировано: Holso Stitchred~16:04 01.01.21
      #1220782
    • user78 user78
      01.01.2116:12:03

      ТРИДЦАТЬ ДВА ГОДА — чтобы восстановить то, что потеряли при развале СССР.

      Вы ошибаетесь.

      Выработка электроэнергии на АЭС в России/РСФСР, млрд кВтч:

      1991 — 120,0

      1992 — 119,6

      1993 — 119,2

      1994 — 97,8

      1995 — 99,3

      1996 — 108,8

      1997 — 108,3

      1998 — 103,5

      1999 — 120,0

      2002 — 140,0

      2003 — 145,6

      2007 — 158,3

      2008 — 162,3

      2009 — 163,3

      2010 — 170,1

      2011 — 172,7

      2012 — 177,3

      2013 — 172,4

      2014 — 180,5

      2015 — 195,0

      2016 — 196,4

      2017 — 202,9

      2018 — 204,3

      2019 — 208,7

      2020 — 215,7

      2021 — 220+ (прогноз)

      http://www.wdcb...klad.htm#slide6

      https://ria.ru/...1591755776.html

      Таким образом, в 2020 году атомные электростанции в России выработали электроэнергии в 1,8 раза больше чем вырабатывали все АЭС в РСФСР. Советские достижения превышены почти в 2 раза.    

      Это достигнуто как путем строительства новых более мощных энергоблоков, так и благодаря повышению надёжности и стабильности работы существующих реакторов.    

      Отредактировано: user78~16:20 01.01.21
      #1220784
  • Андрей Князев Андрей Князев
    01.01.2115:54:17

    Самое главное не поддаться зеленой истерии, которая уже захлестнула «цивилизованный мир». Нужно строить больше станций. Молодцы атомщики.

    #1220781
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