Россия побила рекорд всего СССР по выработке электроэнергии на АЭС
АЭС в России завершили 2020 год с абсолютным рекордом отечественной атомной отрасли, выработав свыше 215,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, тем самым превысив максимальный показатель совокупной генерации, достигнутый еще в СССР, сообщил оператор всех атомных электростанций в РФ концерн «Росэнергоатом» (входящий в госкорпорацию «Росатом»).
"Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 миллиардов киловатт-часов (с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении)", — отметил генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров, слова которого приведены в сообщении.
Напомним, что на пике развития атомной энергетики в 1988 году в Советском Союзе действовало 47 энергоблоков, сегодня в Концерне их 37. В 2021 г. готовится к вводу в эксплуатацию энергоблок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200.
Максимальную выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд, обеспечили Ростовская (свыше 32,8 млрд кВтч), Балаковская (свыше 30,6 млрд кВтч) и Калининская (свыше 28,4 млрд кВтч) атомные станции. Несмотря на снижение спроса на электроэнергию из-за сокращения промышленного производства, связанного с пандемией COVID-19, таких высоких результатов удалось добиться благодаря реализации ряда мероприятий, среди которых: поддержание стабильного, безопасного и надёжного функционирования энергоблоков АЭС, сплоченная работа коллективов всех предприятий, входящих в контур управления, а также своевременные меры, принятые руководством отрасли по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стала, в том числе, оптимизация на 130,5 дней продолжительности ремонтных кампаний, позволившая получить дополнительно 2,4 млрд кВтч, а также переход с 12-месячного на 18-месячный топливный (межремонтный) цикл энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС
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