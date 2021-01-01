Россия побила рекорд всего СССР по выработке электроэнергии на АЭС

АЭС в России завершили 2020 год с абсолютным рекордом отечественной атомной отрасли, выработав свыше 215,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, тем самым превысив максимальный показатель совокупной генерации, достигнутый еще в СССР, сообщил оператор всех атомных электростанций в РФ концерн «Росэнергоатом» (входящий в госкорпорацию «Росатом»).

Строительство АЭС © ria.ru

"Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 миллиардов киловатт-часов (с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении)", — отметил генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров, слова которого приведены в сообщении.

Напомним, что на пике развития атомной энергетики в 1988 году в Советском Союзе действовало 47 энергоблоков, сегодня в Концерне их 37. В 2021 г. готовится к вводу в эксплуатацию энергоблок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200.