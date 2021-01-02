«Севмаш» готовится к строительству атомных подлодок пятого поколения

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АО «ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) готовит производство к строительству атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

«Сегодня «Севмаш» готовится к строительству АПЛ следующего, пятого поколения. Идет активное техническое перевооружение: новое электрогазосварочное, деревообрабатывающее, литейное, металлорежущее, кузнечно-прессовое и другое оборудование поступает в цехи и подразделения», — сказал он. Сегодня отмечается 40-я годовщина передачи флоту головной АПЛ проекта 949.

По его словам, в 2020 году предприятие ввело в эксплуатацию 895 единиц техники. «В 2021 году мы планируем расширить лимит финансирования. Для проведения испытаний и достройки атомных подводных лодок проведена реконструкция глубоководной и мелководной производственных набережных, трансбордерных путей», — добавил Будниченко.

Как сообщил гендиректор, «Севмаш» также готовится к внедрению блочно-модульного метода строительства атомных субмарин.