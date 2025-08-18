Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на заводские испытания

© paluba.media

В Белом море начались заводские ходовые испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Опубликовано видео выхода 230-метрового корабля из акватории Севмаша в открытое море.

Первый этап испытаний пройдет в Белом море. Затем они будут продолжены в Баренцевом море, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

Крейсер находится в ремонте с глубокой модернизацией с 1999 года. Фактически работы начались в 2013 году.

Модернизация коснулась в первую очередь ударного вооружения тяжелого крейсера. По данным из открытых источников, устаревшие ракетные комплексы «Гранит» заменены на универсальные пусковые комплексы, способные применять ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон».

В январе 2025 года на крейсере запустили ядерные реакторы.