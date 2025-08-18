Подпишись
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на заводские испытания

В Белом море начались заводские ходовые испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Опубликовано видео выхода 230-метрового корабля из акватории Севмаша в открытое море.

Первый этап испытаний пройдет в Белом море. Затем они будут продолжены в Баренцевом море, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

Крейсер находится в ремонте с глубокой модернизацией с 1999 года. Фактически работы начались в 2013 году.

Модернизация коснулась в первую очередь ударного вооружения тяжелого крейсера. По данным из открытых источников, устаревшие ракетные комплексы «Гранит» заменены на универсальные пусковые комплексы, способные применять ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон».

В январе 2025 года на крейсере запустили ядерные реакторы.
  vlTepes
    19.08.25

    Странно. Знаковая новость, а ни одного комментария.

    Ура! Звезда смерти вышла в море    

    Реально ведь «аналоговнет». Один корабль по силе как целое соединение — заменяет собой сразу несколько Арли Берков.

    Katamaran
      19.08.25

      Он ведь не устарел?

      vlTepes
        19.08.25

        Он модернизирован по последнему слову техники. Если он устарел, значит 22350 тем более устарел.

        Но идея что любые крупные надводные корабли устарели и все надо заменить на космические корабли вполне имеет право на существование.

        Roman Wyrzykowski
          19.08.25

          Сейчас все больше значение приобретает роль наводной компоненты ВМФ как элемент проекции силы с учетом экономической войны запада против России в мировом океане.

          Таких больших кораблей строить с нуля больше не будут, но Нахимов очень пригодится сейчас. А главный аргумент на морях и океанах это все-таки атомные подлодки. Правда для экономической войны они не пригодны.

        alexm
          20.08.25

          а как 200 миллиардов рублей, на которые можно было бы построить три «Борея» или четыре «Ясеня», которые представляют реальную угрозу для наших противников, — не слишком ли большая плата за демонстрацию флага?

        Valdis15
          20.08.25

          Будущее флотов — авианосцы, подводные лодки и … всё. У берегов — пограничные корабли. Отдалённое будущее — подводные авианосцы, у берегов — те же пограничные корабли.

  Tcheluskin
    19.08.25

    Ну по крайней мере видно, что и спереди и, в отличие от Петра Великого, сзади на надстройках вместо РЛС Волна («сиська») С-300Ф стоят решётчатые РЛС С-300ФМ. И ЗРАКи похожи на Панцирь-М вроде, вместо Кортиков.

  BRO
    19.08.25

    От морских дронов защита есть?

    rvk
      19.08.25

      чем морской дрон принципиально отличается от торпеды?

      exVHM.ru
        19.08.25

        От барражирующих торпед?))

        rvk
          19.08.25

          Какая принципиальная разница, что именно приближается к кораблю, торпеда, вражеский катер или беспилотный дрон?

          exVHM.ru
            19.08.25

            Тем что противодействовать подводной атаке гораздо сложнее. Сейчас разрабатываюся «спящие» подводные боеприпасы, которых до поры до времени не обнаружить совсем.

            Roman Wyrzykowski
              19.08.25

              Это по сути разные виды современных мин. Минное оружие всегда было очень опасное для больших кораблей.

        Tcheluskin
          19.08.25

          От торпед там реактивно-бомбовые установки РБУ-6000 и РБУ-1000. Лучше в мире есть только противоторпеды на наших новых эсминцах и фрегатах.

  Tevton
    19.08.25

    Писали, что:

    В ходе модернизации крейсер получил универсальные пусковые установки для новейших ракет «Калибр», «Оникс» и гиперзвукового «Циркона». Система противовоздушной обороны полностью обновлена, вместо устаревшего С-300Ф теперь установлен морской вариант С-400. Для ближней защиты появились комплексы «Панцирь-М», а противолодочные возможности усилены системами «Пакет-НК» и «Ответ».

    Если всё так, то очень приличный комплект получается

    Захарка
      20.08.25

      Оморяченный вариант С-400 разве сделали? Не знал.

  Василий74
    20.08.25

    Для парада подойдёт, правда и парадов уже нет, тогда в музей сгодится.

  alexm
    20.08.25

    А вот что говорит иностранная пресса: В ходе модернизации 20 вертикальных пусковых установок для мощных противокорабельных крылатых ракет П-700 были заменены на 80 установок для крылатых ракет стандартного размера. Они подходят для запуска гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», которая, как особо подчеркивалось российскими источниками, дает надводным кораблям ВМФ России явное преимущество перед зарубежными конкурентами в противокорабельных возможностях большой дальности. Еще 96 вертикальных пусковых установок зарезервированы под морской вариант зенитной ракетной системы большой дальности С-400 — что по огневой мощи соответствует трем полноценным дивизионам наземных пусковых установок. В совокупности это делает «Адмирал Нахимов» самым тяжеловооруженным надводным боевым кораблем в мире.

