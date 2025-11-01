В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»
В городе Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» (проект 09851) построенной на судостроительном заводе «Севмаш».
Подводная лодка разработана Центральным конструктивным бюро морской техники «Рубин» и оснащена современным вооружением, включая роботизированные системы. Она способна эффективно защищать морские границы России и обеспечивать безопасность ее интересов в мировом океане.
Спущенная на воду на «Севмаше» АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.
Комментарии 1