Великоросс Судостроение и судоходство

В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»

© paluba.media

В городе Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» (проект 09851) построенной на судостроительном заводе «Севмаш».

Подводная лодка разработана Центральным конструктивным бюро морской техники «Рубин» и оснащена современным вооружением, включая роботизированные системы. Она способна эффективно защищать морские границы России и обеспечивать безопасность ее интересов в мировом океане.

Спущенная на воду на «Севмаше» АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

© tvzvezda.ru

https://ria.ru/...2052424855.html

Источник: tvzvezda.ru

Комментарии 1

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski01.11.25 22:17:40

    Мощь страны!
    Труд ученых, конструкторов, рабочих!
    Безопасность России!!!
    Столько всего в этом корабле.

