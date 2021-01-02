Воронежские перевозчики получили 62 новых автобуса большого класса

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В Воронеже благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходит масштабное обновление пассажирского транспорта. В ноябре 2020 г. в город прибыли 62 современных автобуса.

Транспорт оснащен многофункциональной системой видеонаблюдения. Информация о ситуации в салоне и процесс посадки-высадки пассажиров отображается на дисплее у водителя. Новый подвижной состав приспособлен для перевозки маломобильных граждан — все автобусы имеют удобные откидные пандусы, а также оснащены пневматической подвеской, которая позволяет наклонять транспортное средство на семь градусов для удобства посадки и высадки пассажиров с колясками.

Новый подвижной состав приобретается муниципалитетом на условиях льготного лизинга, общая стоимость с учетом 60% скидки составляет 499,4 млн рублей.

Помимо Воронежа в 2020 году современные автобусы и троллейбусы поставлены еще в 11 городов. Всего в конкурсе участвовали 60 городских агломераций. Заявки оценивались более чем по 20 критериям, в числе которых — состояние транспортной инфраструктуры, использование безналичной оплаты проезда, ценовая доступность, развитие газозаправочной инфраструктуры.

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