Модернизация здравоохранения продолжается
В обзор включены завершённые проекты, ранее не опубликованные на сайте
Порой кажется, что эпидемия коронавируса сконцентрировала вокруг себя все силы российской медицины. Что всё остальное заброшено. Однако в регионах страны продолжают открываться новые и реконструированные больницы.
В поселке Солнечный-2 Саратова открылась новая поликлиника
В конце декабря в 10-ом микрорайоне поселка Солнечный-2 Саратова открылась новая поликлиника. Она будет обслуживать 28 тыс. жителей (учтена и дальнейшая застройка микрорайонов).
По словам главврача медучреждения Тимура Савинова, больница пока функционирует в режиме «оказания неотложной терапевтической помощи, с января выйдет на полную мощность». В амбулаторно-поликлиническом подразделении и отделении неотложной травматологии и ортопедии будут работать 253 медика, в том числе терапевты, офтальмолог, лор, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, онколог, уролог, инфекционист, хирург.
Поликлиника оснащена оборудованием для диагностики и лечения — МРТ, компьютерный томограф, флюорограф, маммограф, УЗИ, ЛФК, клинико-биохимическая лаборатория.
В башкирском городе Салавате 30 ноября открылся обновленный корпус больницы
В шестиэтажном здании разместилось множество отделений. В них пациенты смогут получить качественную медицинскую помощь. На первом этаже расположились травматологический пункт и ангиографический комплекс. На втором — отделение паллиативной медицинской помощи, на третьем — двадцать оториноларингологических коек в составе хирургического отделения, на четвертом — неврологическое отделение, на пятом — первично-сосудистое отделение и неврологическое отделение с палатой интенсивной терапии, на шестом — тридцать коек терапевтического отделения.
Ремонту и реконструкции подверглись крыша, фасад, инженерные сети и электросиловое оборудование. Также произведена перепланировка и отделка внутренних помещений. Входной комплекс оборудован удобным пандусом, чтобы могла без помех подъезжать машина скорой помощи.
Стоимость реконструкции составила более 371 миллиона рублей.
В деревне Поповские Хутора Бабынинского района Калужской области состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта
Современный модульный ФАП был установлен на месте старого, находившегося в аварийном состоянии. На его установку и оснащение необходимым медицинским оборудованием было выделено 4 млн рублей.
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 5 населенных пунктов общей численностью населения 195 человек, из которых 40 — дети. Удаленность от Центральной районной больницы составляет 16 км, радиус обслуживания — 9 км. В этой связи в фельдшеру ФАПа выделен автомобиль «Нива».
В этот же день состоялось открытие нового ФАПа в посёлке Желябужский Ферзиковского района
Филиал Подольской городской клинической больницы № 3 на улице Бородинской, 22 в Московской области открылся для пациентов после ремонта
Поликлиническое отделение, рассчитанное на 250 посещений в смену, теперь с новым современным оборудованием.Ремонт и оснащение новым медицинским оборудованием и мебелью выполнено в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».
— Поликлиника расположена в районе Кутузово на Бородинской, 22, обслуживает около 15 тысяч населения. На самом деле география обслуживания шире: мы принимаем жителей районов Бородино и Шепчинки. Здесь для них находятся отделения женской консультации, восстановительного лечения и стоматологии.
К сожалению, ремонт в больнице длился долго — более 2 лет, но результатом довольны и врачи, и пациенты. У нас новое оборудование абсолютно во всех службах и кабинетах: два аппарата УЗИ экспертного класса, электрокардиографы, приборы для измерения артериального давления; современные кабинеты окулиста и оториноларинголога и так далее.
Мы стали доступны для маломобильных групп населения. Что касается кадрового обеспечения, то у нас большой приток молодежи — это врачи, с отличием закончившие обучение в медицинских вузах страны. Будут вести прием специалисты: невролог, эндокринолог, окулист, лор-врач и другие. У нас появилось великолепное стоматологическое отделение, могу ответственно и без преувеличения сказать, что мы получили установки, которые есть только в самых дорогих частных центрах, — рассказала сказала главный врач больницы Марина Черногорова.
В Собинке Владимирской области после капремонта открыли детскую поликлинику с бережливой регистратурой и новым оборудованием
В городе Собинка Владимирской области после капитального ремонта, который обошёлся более чем в 20 млн рублей, открыли детскую поликлинику. В медучреждении появились бережливая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, инфомат, навигационные таблички и другие атрибуты современной поликлиники. Для мам с маленькими детьми на уличной территории предусмотрены крытые колясочные площадки.
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Для нужд поликлиники приобретена новая мебель и медицинское оборудование — переносные аппараты для ультразвуковых исследований, дефибриллятор, электрокардиограф и комплект офтальмологического оборудования — бесконтактный офтальмологический тонометр, авторефлектокератометр и щелевая лампа. Детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и обслуживает более 4600 детей.
В Меленковском районе Владимирской области открыли детскую поликлинику на базе ЦРБ
Медицинское учреждение преобразили в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
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На капитальный ремонт было потрачено 13 миллионов рублей. Детская поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает более 3500 маленьких пациентов. Здесь ведут приём 4 участковых врача-педиатра.
— «После ремонта детская поликлиника полностью преобразилась. К услугам посетителей — бережливая регистратура, система электронной очереди, инфомат, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, навигационные таблички, на уличной территории — крытая колясочная площадка для мам с маленькими детьми», — сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Кроме того, отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. Теперь поликлиника оборудована пандусом и подъёмником. Для разделения потоков пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией открыт кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом.
На железнодорожной станции Магнетиты Мурманской области заработал новый фельдшерско-акушерский пункт
На железнодорожной станции Магнетиты заработал фельдшерско-акушерский пункт. В нём готовы оказывать медицинскую помощь всем 143 жителям посёлка, включая детей.
В новом фельдшерско-акушерском пункте в Магнетитах оказывают доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, проводятся медосмотры водителей. Небольшое, построенное в конце прошлого года здание состоит из кабинетов для приёма взрослых и детей, процедурной, помещения для хранения лекарств и помещения для отдыха фельдшера с отдельным входом. Общая сумма вложенных средств составила около семи миллионов рублей.
В Киржаче Владимирской области после двухлетнего ремонта открыли городскую поликлинику
Здание поликлиники в Киржаче, построенное в 1939 году, последний раз капитально ремонтировали 40 лет назад. Масштабной реконструкции подверглись инженерные коммуникации, фасад, внутренние помещения и кабинеты врачей.
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На ремонт и переоснащение поликлиники в Киржаче потратили 27 миллионов рублей.
В поликлинике перепланировали помещения, и теперь детское и взрослое отделение разделены — в каждом оборудовано по два входа, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей.
В рамках капремонта заменены все инженерные коммуникации, отремонтированы кабинеты врачей, фасад, санитарные комнаты, места ожидания и регистратура, обновлена медицинская мебель, обустроена крытая колясочная, возведен пандус для маломобильных пациентов.
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся на станции Шуйская в Карелии
Он построен и оснащен оборудованием за счёт средств регионального бюджета в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики.
ФАП, являющийся подразделением Прионежского филиала Республиканской больницы, обслуживает более 700 человек.
Медицинскую помощь жителям поселка оказывает молодой фельдшер Мария Мартынова, которая очень довольна условиями работы. На ФАПе уютно, он хорошо технически оснащён, оборудован современной системой автоматической пожарной сигнализации.
В Москве после комплексной реконструкции открылось здание детской городской поликлиники № 98 филиал № 2 на улице Чертановской
28 декабря в московском районе Чертаново Южное вновь открылся филиал № 2 детской поликлиники 98. Здание рассчитано на 320 посещений в смену. Во время реконструкции в трёхэтажном здании:
— обновили фасад, стяжку пола, внутреннюю отделку помещений;
— заменили 87 дверных и 101 оконного блоков;
— установили лифт;
— системы электричества, воды и канализации, отопления, вентиляции;
— закупили 877 единиц современной медицинской техники, в том числе рентгенографический комплекс на 2 рабочих места и 2 аппарата УЗИ;
— для детей с симптомами инфекции создан отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых детей и заболевших;
— появляются современные виды диагностики, среди которых нейросонография детей первых месяцев жизни (ультразвуковое исследование головного мозга ребёнка), суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука);
— для пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;
— для врачей и медицинских сестер — уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;
— рядом с поликлиниками появляются газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS.
https://yandex.ru/turbo/resbash.ru/s/news/zdorove/V-Bashkirii-otkrilas-novaya-bolnitsa-567504/
http://xn----8sbancyabljpnebm2aiit6frfsd.xn--p1ai/?p=379913
http://admoblka...l.php?ID=278969
https://trc33.ru/news/society/v-sobinke-posle-kapremonta-otkryli-detskuyu-polikliniku-s-berezhlivoy-registraturoy-i-novym-oborudovaniem/
https://vladimi.../fn_662907.html
https://gov-murman.ru/info/news/354035/
https://zebra-t...yu-polikliniku/
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