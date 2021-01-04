Модернизация здравоохранения продолжается

В обзор включены завершённые проекты, ранее не опубликованные на сайте

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Порой кажется, что эпидемия коронавируса сконцентрировала вокруг себя все силы российской медицины. Что всё остальное заброшено. Однако в регионах страны продолжают открываться новые и реконструированные больницы.

В поселке Солнечный-2 Саратова открылась новая поликлиника

В конце декабря в 10-ом микрорайоне поселка Солнечный-2 Саратова открылась новая поликлиника. Она будет обслуживать 28 тыс. жителей (учтена и дальнейшая застройка микрорайонов).

По словам главврача медучреждения Тимура Савинова, больница пока функционирует в режиме «оказания неотложной терапевтической помощи, с января выйдет на полную мощность». В амбулаторно-поликлиническом подразделении и отделении неотложной травматологии и ортопедии будут работать 253 медика, в том числе терапевты, офтальмолог, лор, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, онколог, уролог, инфекционист, хирург.

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Поликлиника оснащена оборудованием для диагностики и лечения — МРТ, компьютерный томограф, флюорограф, маммограф, УЗИ, ЛФК, клинико-биохимическая лаборатория.

В башкирском городе Салавате 30 ноября открылся обновленный корпус больницы

В шестиэтажном здании разместилось множество отделений. В них пациенты смогут получить качественную медицинскую помощь. На первом этаже расположились травматологический пункт и ангиографический комплекс. На втором — отделение паллиативной медицинской помощи, на третьем — двадцать оториноларингологических коек в составе хирургического отделения, на четвертом — неврологическое отделение, на пятом — первично-сосудистое отделение и неврологическое отделение с палатой интенсивной терапии, на шестом — тридцать коек терапевтического отделения.

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© bashinform.ru

Ремонту и реконструкции подверглись крыша, фасад, инженерные сети и электросиловое оборудование. Также произведена перепланировка и отделка внутренних помещений. Входной комплекс оборудован удобным пандусом, чтобы могла без помех подъезжать машина скорой помощи.

Стоимость реконструкции составила более 371 миллиона рублей.

В деревне Поповские Хутора Бабынинского района Калужской области состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта

Современный модульный ФАП был установлен на месте старого, находившегося в аварийном состоянии. На его установку и оснащение необходимым медицинским оборудованием было выделено 4 млн рублей.

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Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает 5 населенных пунктов общей численностью населения 195 человек, из которых 40 — дети. Удаленность от Центральной районной больницы составляет 16 км, радиус обслуживания — 9 км. В этой связи в фельдшеру ФАПа выделен автомобиль «Нива».

В этот же день состоялось открытие нового ФАПа в посёлке Желябужский Ферзиковского района

Филиал Подольской городской клинической больницы № 3 на улице Бородинской, 22 в Московской области открылся для пациентов после ремонта

Поликлиническое отделение, рассчитанное на 250 посещений в смену, теперь с новым современным оборудованием.Ремонт и оснащение новым медицинским оборудованием и мебелью выполнено в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

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— Поликлиника расположена в районе Кутузово на Бородинской, 22, обслуживает около 15 тысяч населения. На самом деле география обслуживания шире: мы принимаем жителей районов Бородино и Шепчинки. Здесь для них находятся отделения женской консультации, восстановительного лечения и стоматологии.

К сожалению, ремонт в больнице длился долго — более 2 лет, но результатом довольны и врачи, и пациенты. У нас новое оборудование абсолютно во всех службах и кабинетах: два аппарата УЗИ экспертного класса, электрокардиографы, приборы для измерения артериального давления; современные кабинеты окулиста и оториноларинголога и так далее.

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Мы стали доступны для маломобильных групп населения. Что касается кадрового обеспечения, то у нас большой приток молодежи — это врачи, с отличием закончившие обучение в медицинских вузах страны. Будут вести прием специалисты: невролог, эндокринолог, окулист, лор-врач и другие. У нас появилось великолепное стоматологическое отделение, могу ответственно и без преувеличения сказать, что мы получили установки, которые есть только в самых дорогих частных центрах, — рассказала сказала главный врач больницы Марина Черногорова.

В Собинке Владимирской области после капремонта открыли детскую поликлинику с бережливой регистратурой и новым оборудованием

В городе Собинка Владимирской области после капитального ремонта, который обошёлся более чем в 20 млн рублей, открыли детскую поликлинику. В медучреждении появились бережливая регистратура, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, инфомат, навигационные таблички и другие атрибуты современной поликлиники. Для мам с маленькими детьми на уличной территории предусмотрены крытые колясочные площадки.

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Для нужд поликлиники приобретена новая мебель и медицинское оборудование — переносные аппараты для ультразвуковых исследований, дефибриллятор, электрокардиограф и комплект офтальмологического оборудования — бесконтактный офтальмологический тонометр, авторефлектокератометр и щелевая лампа. Детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и обслуживает более 4600 детей.

В Меленковском районе Владимирской области открыли детскую поликлинику на базе ЦРБ

Медицинское учреждение преобразили в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

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На капитальный ремонт было потрачено 13 миллионов рублей. Детская поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену и обслуживает более 3500 маленьких пациентов. Здесь ведут приём 4 участковых врача-педиатра.

— «После ремонта детская поликлиника полностью преобразилась. К услугам посетителей — бережливая регистратура, система электронной очереди, инфомат, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, навигационные таблички, на уличной территории — крытая колясочная площадка для мам с маленькими детьми», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Кроме того, отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа. Теперь поликлиника оборудована пандусом и подъёмником. Для разделения потоков пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией открыт кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом.

На железнодорожной станции Магнетиты Мурманской области заработал новый фельдшерско-акушерский пункт

На железнодорожной станции Магнетиты заработал фельдшерско-акушерский пункт. В нём готовы оказывать медицинскую помощь всем 143 жителям посёлка, включая детей.

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

В новом фельдшерско-акушерском пункте в Магнетитах оказывают доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь, проводятся медосмотры водителей. Небольшое, построенное в конце прошлого года здание состоит из кабинетов для приёма взрослых и детей, процедурной, помещения для хранения лекарств и помещения для отдыха фельдшера с отдельным входом. Общая сумма вложенных средств составила около семи миллионов рублей.

В Киржаче Владимирской области после двухлетнего ремонта открыли городскую поликлинику

Здание поликлиники в Киржаче, построенное в 1939 году, последний раз капитально ремонтировали 40 лет назад. Масштабной реконструкции подверглись инженерные коммуникации, фасад, внутренние помещения и кабинеты врачей.

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На ремонт и переоснащение поликлиники в Киржаче потратили 27 миллионов рублей.

В поликлинике перепланировали помещения, и теперь детское и взрослое отделение разделены — в каждом оборудовано по два входа, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей.

В рамках капремонта заменены все инженерные коммуникации, отремонтированы кабинеты врачей, фасад, санитарные комнаты, места ожидания и регистратура, обновлена медицинская мебель, обустроена крытая колясочная, возведен пандус для маломобильных пациентов.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся на станции Шуйская в Карелии

Он построен и оснащен оборудованием за счёт средств регионального бюджета в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики.

ФАП, являющийся подразделением Прионежского филиала Республиканской больницы, обслуживает более 700 человек.

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

Медицинскую помощь жителям поселка оказывает молодой фельдшер Мария Мартынова, которая очень довольна условиями работы. На ФАПе уютно, он хорошо технически оснащён, оборудован современной системой автоматической пожарной сигнализации.

В Москве после комплексной реконструкции открылось здание детской городской поликлиники № 98 филиал № 2 на улице Чертановской

28 декабря в московском районе Чертаново Южное вновь открылся филиал № 2 детской поликлиники 98. Здание рассчитано на 320 посещений в смену. Во время реконструкции в трёхэтажном здании:

— обновили фасад, стяжку пола, внутреннюю отделку помещений;

— заменили 87 дверных и 101 оконного блоков;

— установили лифт;

— системы электричества, воды и канализации, отопления, вентиляции;

— закупили 877 единиц современной медицинской техники, в том числе рентгенографический комплекс на 2 рабочих места и 2 аппарата УЗИ;

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— для детей с симптомами инфекции создан отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых детей и заболевших;

— появляются современные виды диагностики, среди которых нейросонография детей первых месяцев жизни (ультразвуковое исследование головного мозга ребёнка), суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука);

© vestnik.msk.ru

© vestnik.msk.ru

© vestnik.msk.ru

— для пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;

— для врачей и медицинских сестер — уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;

— рядом с поликлиниками появляются газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

https://yandex.ru/turbo/resbash.ru/s/news/zdorove/V-Bashkirii-otkrilas-novaya-bolnitsa-567504/

http://xn----8sbancyabljpnebm2aiit6frfsd.xn--p1ai/?p=379913

http://admoblka...l.php?ID=278969

https://trc33.ru/news/society/v-sobinke-posle-kapremonta-otkryli-detskuyu-polikliniku-s-berezhlivoy-registraturoy-i-novym-oborudovaniem/

https://vladimi.../fn_662907.html

https://gov-murman.ru/info/news/354035/

https://zebra-t...yu-polikliniku/

https://www.msk...712105/4345648/