В Самаре на рельсы вышли капитально отремонтированные вагоны метро
В самарской «подземке» на рельсы вышли прибывшие в Самару в декабре капитально отремонтированные и обновлённые в санкт-петербуржском филиале завода «Метровагонмаш» вагоны метро.
В вагонах выполнена замена и обновление всех изношенных узлов и систем. Установлено новое оборудование кабины машиниста. Внешне вагоны получили новую окраску, аналогичную новым составам 81-717.6/714.6 Самарского метрополитена, навевающую ассоциации с водами Волги и самарской Ладьёй.
Интерьер вагонов также обновлён: установлены новые панели обшивки салона, сиденья, поручни, освещение. В головных вагонах предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров.
В целом облик вагонов аналогичен отремонтированным в 2019-2020 гг. вагонам метро Екатеринбурга.
Назначенный срок эксплуатации обновлённых вагонов в метрополитене составляет 15 лет.
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04.01.2122:18:44