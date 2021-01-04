В Самаре на рельсы вышли капитально отремонтированные вагоны метро

© samaragis.ru

В самарской «подземке» на рельсы вышли прибывшие в Самару в декабре капитально отремонтированные и обновлённые в санкт-петербуржском филиале завода «Метровагонмаш» вагоны метро.

В вагонах выполнена замена и обновление всех изношенных узлов и систем. Установлено новое оборудование кабины машиниста. Внешне вагоны получили новую окраску, аналогичную новым составам 81-717.6/714.6 Самарского метрополитена, навевающую ассоциации с водами Волги и самарской Ладьёй.

Интерьер вагонов также обновлён: установлены новые панели обшивки салона, сиденья, поручни, освещение. В головных вагонах предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров.

© samaragis.ru

В целом облик вагонов аналогичен отремонтированным в 2019-2020 гг. вагонам метро Екатеринбурга.

Назначенный срок эксплуатации обновлённых вагонов в метрополитене составляет 15 лет.