Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В Самаре на рельсы вышли капитально отремонтированные вагоны метро

 © samaragis.ru

В самарской «подземке» на рельсы вышли прибывшие в Самару в декабре капитально отремонтированные и обновлённые в санкт-петербуржском филиале завода «Метровагонмаш» вагоны метро.

В вагонах выполнена замена и обновление всех изношенных узлов и систем. Установлено новое оборудование кабины машиниста. Внешне вагоны получили новую окраску, аналогичную новым составам 81-717.6/714.6 Самарского метрополитена, навевающую ассоциации с водами Волги и самарской Ладьёй.

Интерьер вагонов также обновлён: установлены новые панели обшивки салона, сиденья, поручни, освещение. В головных вагонах предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров.

 © samaragis.ru

В целом облик вагонов аналогичен отремонтированным в 2019-2020 гг. вагонам метро Екатеринбурга.

Назначенный срок эксплуатации обновлённых вагонов в метрополитене составляет 15 лет.
Источник: http://samaragis.ru/v-samarskoj-pod...lno-otremontirovannye-vagony-metro/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Самара, метро
  • Нет аватара Tcheluskin
    04.01.2122:18:44

    Перезалил новость: удалил «политику» — упоминание главы администрации города во вставленном видео.

    Отрадно, что модераторы так ревностно следят за соблюдением правил. Ещё бы удаляли не относящиеся к теме сайта SEO-посты, висящие по нескольку лет, типа этого: "Техника из Китая: главные конкурентные преимущества".

    Отредактировано: Tcheluskin~22:50 04.01.21
    #1221066
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,