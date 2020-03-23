«Метровагонмаш» передал метрополитену г. Самары новый четырехвагонный поезд метро

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Подмосковный завод «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ТМХ) передал метрополитену г. Самары новый четырехвагонный поезд метро.

Контракт на изготовление и поставку двух головных и двух промежуточных вагонов метро серии 81-717.6/714.6 был подписан в октябре 2019 года.

Серия 81-717.6/714.6 — наиболее современная и продвинутая модификация поездов метро 81-717/714, которые широко используются в метрополитенах городов России, других стран СНГ и Восточной Европы. Они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. В головных вагонах используется просторная (увеличена на 30% по сравнению с предыдущими модификациями) аэродинамичная кабина машиниста с аварийным трапом в лобовой части и современным пультом управления. Кресло машиниста с вибропоглощением (пневмоподвешиванием) имеет возможность регулировки по высоте, горизонтали и углу наклона спинки. Кабина оборудована климатической системой, в ней выполнена дополнительная шумоизоляция.

В конструкции используется система принудительной вентиляции, имеющая аварийный режим функционирования. Применена новая облицовка стен, пассажирские сидения выполнены с использованием стеклопластиковых каркасов. В салоне за счет «световой линии"улучшено освещение, в потолочной зоне расположены круглые вентиляторы, установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни, выполненные из нержавеющей стали. Для внутренней отделки кабины и салона применены трудногорючие и огнезащищенные материалы.

В поезде установлено современное электрооборудование и модернизированные тележки с рамой новой конструкции, назначенный срок службы которых составляет 31 год. Дверной проем оборудован предупреждающим бортовым сигналом о закрытии. В раздвижных дверях предусмотрена система автоматического открытия при наличии препятствия между створками («система противозажатия»). В торцевой части головного вагона предусмотрены места для маломобильных пассажиров. В поезде осуществляется видеонаблюдение, изображение с камер передается на монитор в кабине машиниста.

Вагоны метро серии 81-717.6/714.6 выпускаются на Метровагонмаше с 2009 года. В разные годы завод поставлял вагоны этойсерии в московский, нижегородский и екатеринбургский метрополитены.

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