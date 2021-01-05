ФГУП «Росморпорт» успешно выполнило план ремонтных дноуглубительных работ 2020 года

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Навигационные параметры акваторий и подходных каналов обеспечены на 49 объектах в 22 морских портах России.

Согласно оперативным данным дноуглубление выполнено в объеме 7,8 млн м3 в таких морских портах как Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Новороссийск, Туапсе, Астрахань, Оля, Махачкала, Шахтерск.

В работах был задействован как собственный флот ФГУП «Росморпорт» (17 земснарядов и 8 единиц вспомогательного флота), так и флот подрядных организаций — 4 земснаряда. Доля работ, выполненных дноуглубительной техникой предприятия, в общем объеме ремонтного дноуглубления неуклонно растет и в этом году составила 90%.