4 сентября открыт мультимодальный транспортно-логистический центр «Артём» в Приморском крае.

Новый «сухой порт» с развернутой длиной путей более 100 км будет обрабатывать экспортные и внутрироссийские грузы в контейнерах, отправлять и обрабатывать импортные грузы. Резидент территории опережающего развития «Михайловский» — компания «ФинИнвест» — на первом этапе строительства вкладывает в проект 41,7 млрд рублей. Создано 232 новых рабочих места.

На сегодняшний день ТЛЦ «Артём» является крупнейшим в России «сухим портом». Его мощность на первом этапе составит 542 тыс. ДФЭ в год. В дальнейшем общая проектная мощность транспортно-логистического центра должна превысить 1 млн ДФЭ. Современная терминальная, складская и таможенная инфраструктура ТЛЦ позволит предоставлять грузовладельцам сервис, соответствующий самым высоким мировым стандартам.

В основу работы ТЛЦ «Артем» заложены уникальные технологические решения, предусматривающие примыкание к станциям Артем-Приморский-1, 2, 3 Транссиба с организацией кольцевого движения. Это обеспечит максимально высокую пропускную способность терминала с минимизацией нагрузки на инфраструктуру общего пользования ОАО «РЖД». Все это обеспечит максимально высокую пропускную способность терминала.

Предусмотрено также строительство собственной электростанции, специализированных парков для накопления и сортировки грузовых составов, депо отцепочного ремонта вагонов, а также полноразмерных контейнерных площадок, оснащенных крановым оборудованием.

По словам генерального директора ООО «ФинИнвест» Александра Кахидзе: «Терминал станет ключевым хабом на Дальнем Востоке для погрузки контейнеров в полувагоны. Одновременно это и поддержка угольной отрасли по снижению затрат на логистику за счет исключения порожного пробега вагонов. С запуском терминала „Артём“ открывается новая эпоха развития логистики в России».

