Еще школы, отремонтированные в 2020 году. Обзор

© pravdaurfo.ru

Обзор завершённых проектов, ранее не опубликованных на сайте

В Свердловской области после реконструкции открылась школа № 25 в г. Верхняя Пышма

Годом ранее здесь же после реконструкции в бывшем здании училища Олимпийского резерва начала работать начальная школа.

Другое здание, входящее в школьный комплекс, было снесено, и на его месте на средства областного и местного бюджетов построен новый блок для средних и старших классов. Всего таким образом в школе № 25 создано 1,7 тысячи мест.

Школа работает в одну смену. В каждом классе — не больше 25 учеников, причем это не только дети из Верхней Пышмы, но и из близлежащих населенных пунктов — Залесья, Зеленого Бора, Завидово и Санаторного, приезжающие на школьных автобусах.

© eanews.ru

Во всех помещениях стоят дезинфекторы, оборудование для обеззараживания воздуха, потоки учеников максимально разведены, дети и учителя проходят обязательный утренний фильтр на входе.

Во всех классах стоят плазменные панели вместо интерактивных досок.

© eanews.ru

© obltv.ru

© eanews.ru

© im0-tub-ru.yandex.net

Теперь в школе есть мастерские по дерево- и металлообработке, лингафонные кабинеты, кабинеты кулинарии и швейного дела. В корпусах школы оборудованы учебные помещения, шахматный клуб, столовая, библиотека, актовый зал.

Для занятий физкультурой у старшеклассников есть три спортивных зала и один тренажёрный. Есть скалодром и площадки для баскетбола, волейбола, гимнастики. Также есть зона для мини-футбола, круговая спортивная дорожка, площадка для тенниса.

© i1.photo.2gis.com

© avatars.mds.yandex.net

Оба здания — и начальной школы, и старшей — оборудованы системами комплексной безопасности, а для детей-инвалидов созданы комфортные условия для обучения. Здания оснащены лифтами, поручнями, пандусами.

Отремонтированный корпус школы № 19 в Белове Кемеровской области принял учеников

Корпус для учащихся 5-6 классов школы № 19 в Белове — здание по улице Киевская, 23 — был построен в 1968 году, впервые отремонтирован только в этом году. Менее чем за год специалисты провели внутреннюю и наружную отделку здания, отремонтировали кровлю, утеплили фасад, заменили окна, двери и внутренние коммуникации, обновили стадион с беговыми дорожками, благоустроили прилегающую территорию. Стоимость работ составила почти 70 млн рублей.

© ako.ru

© ako.ru

Учебное заведение полностью оснащено новым учебным и компьютерным оборудованием: новой учебной мебелью, интерактивными досками и панелями. Рабочее место учителя в каждом классе оборудовано компьютером и принтером, актовый зал оснащен всем необходимым для проведения мероприятий — экраном, видеопроектором, микшером.

Историческое здание гимназии № 24 отремонтировали в Санкт-Петербурге

Здание на Среднем проспекте, 20 было построено в 1895 году купцом Елисеевым, который основал здесь женскую рукодельно-хозяйственную школу. Теперь это объект культурного наследия регионального значения.

© i1.photo.2gis.com

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

Все помещения — актовый зал, спортзал, кабинеты полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Созданы панорамная аудитория и 3D зоны коворкинга.

Школа Петропавловского района Алтайского края открылась после капитального ремонта

Петропавловская средняя школа имени Героя Советского Союза Д.А. Жукова открыла двери для учеников и учителей после завершения капитального ремонта. В школе сегодня обучается 362 ребенка, из них 50 первоклассников.

© altairegion22.ru

В ходе капитального ремонта в школе произведен ремонт систем отопления, водоснабжения, вентиляции, водоотведения и электроснабжения, сетей связи. Отремонтирована кровля, заменены полы, оконные блоки, утеплен и облицован фасад, сделана внутренняя отделка.

© altairegion22.ru

© altairegion22.ru

В Великих Луках Псковской области для учащихся открылся отремонтированный по нацпроекту корпус школы № 6

Обновлённый корпус школы на проспекте Гарагина, 128 распахнул двери В новом корпусе будут учиться 453 ребёнка с 1 по 4 класс, из них 150 — первоклассники.

Старый корпус великолукской средней образовательной школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова был капитально отремонтирован в 2019-20 годах в рамках федерального проекта «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» национального проекта «Образование».

© sterhluki.ru

В этом году школа смогла принять всех желающих большого микрорайона и городских окраин.

© media.pravdapskov.ru

© media.pravdapskov.ru

Строительные работы шли с прошлой весны. Обновлена кровля, фасад, кабинеты, где будут учиться начальные классы.

В Сочи завершен капитальный ремонт нового корпуса гимназии № 6

Здание на 1100 мест приняло в этом учебном году учеников 5-11 классов.

Помещение на улице Макаренко было передано в оперативное управление гимназии два года назад. На капитальный ремонт в рамках краевой программы «Развитие отрасли образования» было направлено более 300 млн рублей.

© s14.stc.all.kpcdn.net

— Раньше при проектной норме 800 человек в главном корпусе гимназии обучались 1950 школьников. Дополнительное здание позволит разгрузить учреждение и проводить весь процесс обучения в первую смену. Мы получили 1100 новых мест — по сути, еще одну полноценную школу, — сообщили в администрации Сочи.

В корпусе создана современная материально-техническая база. Технологическое оборудование закуплено для профильных инженерных, медико-биологических классов, кабинетов технологии, химии и физики, а также в пищеблоке. Необходимая техника и инвентарь установлены в библиотеке, в актовом зале и в аудиториях внеурочной деятельности, где учащиеся будут заниматься робототехникой, посещать кружки школьного телевидения, издательского центра, студии дизайна, а также спортивные тренировки.

© sochi.ru

© kubantv.ru

© sochistream.ru

© kubnews.ru

© sochistream.ru

© kubnews.ru

© sochi.ru

© sochi.ru

В гимназии работает Центр инклюзивного образования, где в новом учебном году будут учиться 76 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого педагоги оборудовали специализированные кабинеты.

Сейчас в Сочи ведется строительство еще четырех образовательных учреждений, два из которых будут введены в эксплуатацию уже в следующем году. Всего же сейчас в Краснодарском крае возводятся 30 школ.

В Рязанской области после капитального ремонта открылась Детская школа искусств

6 ноября после капитального ремонта открылась Детская школа искусств г. Сасово Рязанской области.

© ryazpressa.ru

Работы в учреждении проводились с июня по октябрь текущего года за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов общим размером 22 млн руб.

© 40a.media

Выполнена замена коммуникаций — системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации. Отремонтировано около 700 м2 помещений, крыша, фасад. Установлены современные системы безопасности, в том числе видеонаблюдение. Благоустроена прилегающая территория. Здание школы, построенное в конце XIX века и достроенное в середине 70-х годов прошлого века, сохранило единый «купеческий» стиль.

© ryazpressa.ru

В настоящее время в школе обучаются около 260 детей. Они получают образование по музыкальному и художественному направлениям.

Две школы открылись в Белгородской области:

В Прохоровском районе открылась Вязовская средняя общеобразовательная школа

В ходе проведения капитального ремонта заменена крыша, канализация, водопроводные трубы, электропроводка. Завезено новое оборудование: парты, мебель, спортивный инвентарь.

© admprohorovka.ru

Теперь школа заметно преобразилась, она отвечает всем современным требованиям, обновлена материально-техническая база, созданы максимально комфортные условия для получения знаний.

В Корочанском районе открылась Афанасовская средняя школа

Школа распахнула свои двери в новом облике после капитального ремонта. Учебные кабинеты и дошкольные группы оснащены современным оборудованием и мебелью.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/G_Ue5fqEEBo

В Заветинском районе Ростовской области завершилось строительство нового спортивного зала

В селе Заветном завершилось строительство нового спортивного зала. На территории возведенного объекта стоимостью более 30 млн рублей после открытия будут доступны тренировки по таким видам спорта, как мини-футбол, волейбол, ручной мяч, баскетбол.

© donland.ru

© donland.ru

Всего в новом зале одновременно смогут заниматься более 700 человек. В нем будут проводиться занятия по физической культуре и внеурочной деятельности для учеников заветинских средних образовательных школ № 1 и № 2, детско-юношеской спортивной школы. Кроме того, согласно расписанию в свободное время в зале на бесплатной основе смогут заниматься жители района.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

https://www.gov...overnor/182099/

https://www.alt...nta_875922.html

https://pskov.r...01.09.20/125746

http://midural....document172410/

https://admkrai...131/show/547694

https://www.rya...ryazan/1186849/

https://belregi...ex.php?ID=43978

https://belregi...ex.php?ID=43433

https://www.don....ru/news/10970/