Новый энергоблок № 6 Ленинградской АЭС вышел на 100% мощности
3 января 2021 года в 14:10 блок № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 был выведен на номинальный уровень мощности.Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1165 МВт.
На этом уровне мощности на блоке продолжатся статические и динамические испытания в ходе опытно-промышленной эксплуатации.
Для справки:
Ленинградская АЭС — единственная в России станция с действующими энергоблоками двух разных типов РБМК-1000 и ВВЭР-1200. Сегодня Ленинградская АЭС является гарантирующим поставщиком в Санкт-Петербурге и Ленобласти, обеспечивая 58% электропотребления региона.
Блок № 6 22 октября 2020 года выдал в единую энергосистему страны первые киловатт*часы электроэнергии. В течение года на блоке прошло около 500 тестирований оборудования и систем безопасности. В настоящее время проходит этап финальной проверки блока — опытно-промышленной эксплуатации. Его сдача в промышленную эксплуатацию состоится весной 2021 года.
Читайте также...
- Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 выдал первые киловатт-часы
- «Росэнергоатом» начал загрузку топлива в реактор второго блока Ленинградской АЭС-2
- На Ленинградской АЭС внедрена технология дожигания топлива с остановленных энергоблоков
06.01.2117:16:13
06.01.2117:45:54